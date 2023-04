Κόσμος

Γερμανία – κάνναβη: Η Κυβέρνηση κάνει πίσω στα σχέδια για νομιμοποίηση

Νομοσχέδιο θα επιτρέψει την ιδιωτική καλλιέργεια και τη διανομή της μέσω μη κερδοσκοπικών οντοτήτων, όχι όμως και εκτεταμένες πωλήσεις κάνναβης σε καταστήματα.

Η γερμανική κυβέρνηση έβαλε σήμερα νερό στα σχέδιά της να νομιμοποιήσει την κάνναβη, καθώς παρουσίασε νομοθεσία που θα επιτρέψει την ιδιωτική καλλιέργεια και τη διανομή της μέσω μη κερδοσκοπικών οντοτήτων, όχι όμως και εκτεταμένες πωλήσεις κάνναβης σε καταστήματα.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ένα πιλοτικό πρόγραμμα για μικρό αριθμό αδειοδοτημένων καταστημάτων σε μερικές περιφέρειες ώστε να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα που μπορεί να έχει μια εμπορική εφοδιαστική αλυσίδα ψυχαγωγικής κάνναβης στη δημόσια υγεία, την προστασία των ανηλίκων και τη μαύρη αγορά.

Θα νομιμοποιηθεί επίσης η απόκτηση και η κατοχή έως 25 γραμμαρίων ψυχαγωγικής κάνναβης για προσωπική κατανάλωση.

«Η προηγούμενη πολιτική για την κάνναβη απέτυχε. Τώρα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ.

Η σημερινή ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε αφού το Βερολίνο διεξήγαγε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάνω σ' ένα έγγραφο με τα βασικά στοιχεία της πολιτικής για την κάνναβη που η γερμανική κυβέρνηση εξέδωσε τον Οκτώβριο.

Τα υπουργεία που συμμετείχαν στο σχεδιασμό της νομοθεσίας -Υγείας, Δικαιοσύνης και Γεωργίας- δεν έδωσαν κάποιο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου.

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, έχουν ήδη νομιμοποιήσει την κάνναβη για περιορισμένους ιατρικούς λόγους. Άλλες έχουν αποποινικοποιήσει τη γενική χρήση της, ωστόσο δεν την έχουν νομιμοποιήσει.

