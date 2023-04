Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: ΟΗΕ και ΕΕ ζητούν έρευνα για το βίντεο με αποκεφαλισμό

Το Κρεμλίνο θέλει να εξετάσει την αυθεντικότητα του βίντεο που έχει σοκάρει με τη βιαιότητά του.

Η αποστολή στην Ουκρανία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωσε "σοκαρισμένη" από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και το οποίο φαίνεται να δείχνει τον αποκεφαλισμό ενός Ουκρανού αιχμαλώτου πολέμου από Ρώσο στρατιώτη.

Η αποστολή του ΟΗΕ αναφέρθηκε επίσης και σε δεύτερο βίντεο το οποίο δείχνει "ακρωτηριασμένα πτώματα, προφανώς Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου" και ζήτησε "αυτά τα περιστατικά να αποτελέσουν αντικείμενο πραγματικής έρευνας και οι δράστες τους να λογοδοτήσουν".

Εξάλλου η ΕΕ θα ζητήσει "να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες και οι συνεργοί εγκλημάτων πολέμου" στην Ουκρανία, όπως τόνισε σήμερα η Ναμπίλα Μασράλι εκπρόσωπος του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ.

Η ΕΕ "δεν διαθέτει πληροφορίες για την αυθεντικότητα του βίντεο", αλλά "αν αυτή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για μία ακόμη σκληρή υπενθύμιση της απάνθρωπης φύσης της ρωσικής επιθετικότητας", πρόσθεσε η ίδια.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο ζήτησε σήμερα να ελεγχθεί η "αυθεντικότητα" του βίντεο.

"Πρόκειται φυσικά για φρικτές εικόνες", δήλωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. "Στον κόσμο των 'fakes' στον οποίο ζούμε, πρέπει να βεβαιωθούμε πως το βίντεο αυτό είναι αυθεντικό", πρόσθεσε.

