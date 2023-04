Ant1news - Η γνώμη σου μετράει: Πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα

Πολιτική

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε το ερώτημα και επιλέξτε την απάντηση που σας εκφράζει.

Καθώς καίριας σημασίας ζητήματα, βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικού διαλόγου, αλλά και της πολιτικής αντιπαράθεσης, ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 21ης Μαΐου, ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε μείζονα θέματα της επικαιρότητας.

Από σήμερα, σας καλούμε να πάρετε θέση και να δώσετε την δική σας απάντηση σχετικά με το κατά πόσον η προσωπικότητα του πολιτικού αρχηγού έχει βαρύνουσα σημασία ή όχι για την επιλογή του κόμματος που θα ψηφίσετε στις εκλογές.

Τα ερωτήματα, όπως και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών, παρουσιάζονται και στο δελτίο ειδήσεων του ANT1.

Για να πάρετε μέρος στο γκάλοπ ή/και για να δείτε την εξέλιξη της ψηφοφορίας: ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

