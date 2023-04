Αθλητικά

Ολυμπιακός: “έδεσε” τον Γουόκαπ για άλλα 4 χρόνια

Ανανέωσε τη συνεργασία του με τους ερυθρόλευκους ο Αμερικανός γκάρντ. Το χιουμοριστικό βίντεο με την ανακοίνωση.

Μετά τον Σακίελ ΜακΚίσικ, ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του και με τον Τόμας Ουόκαπ. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε σήμερα (12/4) το νέο συμβόλαιό του με τους «ερυθρόλευκους» το οποίο έχει ισχύ έως το 2027!.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός αναφέρεται:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τόμας Γουόκαπ μέχρι το καλοκαίρι του 2027! Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος το 2021 είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο, συναντήθηκε με τους Προέδρους της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και επισημοποίησαν την παραμονή του στο Λιμάνι για ακόμα τέσσερα χρόνια».

