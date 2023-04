Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: το 2020 σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ

Η μεγάλη ψυχολογική πίεση οδήγησε τον "Greek Freak" στο να ζητήσει βοήθεια από ειδικό, τονίζοντας ότι πλέον αιθάνεται καλύτερος άνθρωπος.

Αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη "Milwaukee Journal Sentinel", στην οποία αποκάλυψε ότι το 2020 σκέφτηκε ακόμη και να παρατήσει το μπάσκετ. Ο λόγος ήταν η μεγάλη ψυχολογική πίεση, που τον οδήγησε στο να ζητήσει βοήθεια από ειδικό, τονίζοντας ότι πλέον αιθάνεται καλύτερος άνθρωπος.

Πιο συγκεκριμένα ο Giannis είπε: «Ναι, είναι καλό να το ακούς (σ.σ. ότι είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο), αλλά είναι μεγάλη η πίεση. Για να είσαι ο καλύτερος, πρέπει να παίζεις σαν τον καλύτερο. Πρέπει να προπονείσαι σαν να είσαι ο καλύτερος. Πρέπει να κουβαλάς τον εαυτό σου σαν να είσαι ο καλύτερος. Πράγμα που δεν είναι εύκολο. Όσο και να λέει ο κόσμος ότι το χειρίζομαι καλά, γιατί έτσι είναι ο χαρακτήρας μου, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο.

Το 2020 ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω. Το είχα συζητήσει με τη διοίκηση (σ.σ. των Μπακς). Είμαι πολύ πεισματάρης ως άνθρωπος. Αν κάτι δεν με κάνει χαρούμενο, δεν το κάνω. Δεν το θέλω. Θα κάτσω σπίτι. Θα μείνω με τα παιδιά μου, με την οικογένειά μου και θα προσπαθήσω να γίνω χαρούμενος. Δεν με νοιάζει. Και ήταν μόλις είχα υπογράψει το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA. Και, ξέρεις, όπως είναι λογικό, όλοι με κοίταζαν σαν ήμουν τρελός. "Μόλις υπέγραψες το μεγαλύτερο συμβόλαιο στην ιστορία του NBA και θέλεις να παρατήσεις το μπάσκετ και όλα αυτά τα λέφτά;".

Φίλε, μπορείς να πάρεις όλα αυτά τα λεφτά και να τα βάλεις στον π... σου. Με συγχωρείτε για την έκφραση. Αλλά δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει η χαρά. Είμαι ένας πρόσχαρος άνθρωπος. Ο πατέρας μου δεν είχε τίποτα, είχε εμάς. Ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον πλανήτη, επειδή είχε παιδιά. Είχε μια όμορφη οικογένεια, δεν είχε τίποτα. Για εμένα αυτό δεν σημαίνει τίποτα.

Βλέπεις πώς ντύνομαι, δεν με νοιάζει, θέλω απλά να είμαι χαρούμενος. Κι αν εγκεφαλικά δεν είμαι σε ένα καλό σημείο; Πώς θα αφήσω την οικογένειά μου; Δεν γίνεται να αφήσω την οικογένειά μου. Οπότε τότε κατάλαβα ότι ίσως χρειάζεται να μιλήσω με κάποιον. Το 2017 και το 2018 ο ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν και ο Κέβιν Λοβ βγήκαν δημόσια και είπαν τι περνούσαν. Ήμουν σε φάση "δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, απλά δεν...". Ήμουν νέος "είναι απλά μπάσκετ, απλά παίξε". Αλλά μετά καταλαβαίνεις. Γίνεσαι MVP, προσπαθείς να κερδίσεις ένα πρωτάθλημα, προσπαθείς να βοηθήσεις τους συμπαίκτες σου να είναι εκπληκτικοί και μετά τα καταλαβαίνεις όλα.

Το προσπάθησα, άρχισα να μιλάω με κάποιον. Κάποιος με βοήθησα να μπω στη θέση μου, να εκτιμήσω ξανά όσα έχω, που πάνε μαζί με το ποιος είμαι. Να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Να καταλάβω ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα, δεν μπορώ να το ελέγξω. Μπορώ να ελέγξω μόνο τη δική μου προσπάθεια, το πόσο σκληρά δουλεύω, το πώς κάνω τον κόσμο γύρω μου να αισθάνεται, το να προσπαθώ να εμπνέω τους ανθρώπους με αυτά που κάνω.

Μετά άρχισα να βλέπω ντοκιμαντέρ με τον Μάικλ Φελπς, τη Ναόμι Οσάκα και είδα ότι πολλοί άνθρωποι παλεύουν με αυτό. Συνέχισα να μιλάω με αυτόν τον ειδικό. Με βοήθησε πολύ, όχι μόνο να είμαι καλύτερος μπασκετμπολίστας και να μπορώ να το διαχειριστώ, αλλά να είμαι και καλύτερος σύντροφος, καλύτερος πατέρας, καλύτερος αδερφός, καλύτερος γιος. Να μην κλείνομαι στον εαυτό μου και να μπορώ να μοιραστώ όσα αισθάνομαι. Γιατί σε κάποια φάση προσπαθούσα να ξεφύγω από όλους. Κι εγώ δεν είμαι έτσι, είμαι πολύ κοινωνικός, μου αρέσει η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους.

Μετά είχα μια συνάντηση με τον Κέβιν Λοβ στο Σαν Τροπέ και το συζητήσαμε. Κάτσαμε κάτω ως οικογένεια και το συζητήσαμε. Η μαμά μου είπε ότι θέλει να βοηθήσει χήρες. Ο Άλεξ και ο Κώστας είπαν ότι θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά, τη νέα γενιά. Και την ψυχική υγεία, αυτό το θέμα είναι μεγάλο, είπε ο Θανάσης. Νιώθω ότι πολλοί άνθρωποι βασανίζονται, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι να το συζητήσουν. Δεν προτίθενται να βελτιωθούν γιατί υπάρχει το στίγμα. Αν το συζητήσεις, είσαι μαλθακός, είσαι αδύναμος, εδώ είναι αθλητισμός, πρέπει να είσαι σκληρός, πρέπει να τα δίνεις όλα.

Τη στιγμή που άρχισα να το συζητάω, βελτιώθηκα και ως μπασκετμπολίστας γιατί ήμουν εντάξει με το αποτέλεσμα. Είμαι εντάξει με τον εαυτό μου. Μπορώ να τα δώσω όλα στο παρκέ και να επιστρέψω στην οικογένειά μου. Και μίλησα με τον Κέβιν Λοβ και του είπα ότι με ενέπνευσε για να ανοιχτώ και με βοήθησε να βελτιώσω τον εαυτό μου και έκλαιγε όσο του τα έλεγα αυτά. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι εκείνος θα ήταν αυτός που θα με βοηθούσε να ανταπεξέλθω σε όλα αυτά.

Και τότε προσπάθησα να βοηθήσω όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ. Προφανώς και πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα. Νομίζω ότι έχω μια σπουδαία ομάδα ανθρώπων δίπλα μου που με βοηθάνε, και φυσικά την οικογένειά μου. Θέλω να βεβαιωθώ ότι επηρεάζουμε κυριολεκτικά τη ζωή των ανθρώπων. Δεν θέλω να έχω αυτήν την πλατφόρμα και απλώς να τη χρησιμοποιώ για να μαζέψω χρήματα και να μην επηρεάζω πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων. Δεν είμαι αυτός ο τύπος και πρέπει να βεβαιωθώ ότι οι άνθρωποι το καταλαβαίνουν αυτό».

