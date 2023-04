Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: “Όχι” στη διεξαγωγή από τη Κυπριακή Αστυνομία

Η Κυπριακή Αστυνομία απάντησε στο αίτημα της ΕΠΟ για τη διεξαγωγή του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος εκεί.

Η κυπριακή αστυνομία απάντησε αρνητικά στο αίτημα της ΕΠΟ να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στη Λευκωσία και το ΓΣΠ, όπως μετέδωσε σήμερα (12/4) το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, η κυπριακή αστυνομία ζήτησε από την ΕΛ.ΑΣ. «στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα» του αγώνα και υπογραμμίζει ότι «οι πληροφορίες που λήφθηκαν είναι τέτοιες, που επιβάλλουν στην Αστυνομία, να μην συνηγορήσει στη διεξαγωγή του εν λόγω αγώνα στην Κύπρο».

Η ανακοίνωση της κυπριακής αστυνομίας έχει ως εξής:

«Τοποθέτηση Αστυνομίας Κύπρου σχετικά με αίτημα για διεξαγωγή του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας στο στάδιο ΓΣΠ

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, η Αστυνομία Κύπρου αναφέρει ότι δεν μπορεί να απαντήσει θετικά, στο αίτημα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, για διεξαγωγή του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδας, στην Κύπρο.

Το ζήτημα απασχόλησε έντονα τα αρμόδια τμήματα της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή, που το θέμα είδε το φως της δημοσιότητας. Για το σκοπό αυτό, ζητήθηκαν επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα της εν λόγω ποδοσφαιρικής συνάντησης. Οι πληροφορίες που λήφθηκαν είναι τέτοιες, που επιβάλλουν στην Αστυνομία, να μην συνηγορήσει στη διεξαγωγή του εν λόγω αγώνα στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση της Αστυνομίας Κύπρου, λήφθηκε με μοναδικό γνώμονα τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών».

