Ναυάγιο: Νεκροί μετανάστες ανοιχτά της Τυνησίας

«Εβδομήντα δύο μετανάστες διασώθηκαν και δέκα νεκροί ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση του σκάφους την Τρίτη» , δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς Χουσέμ Τζεμπαμπλί.

Δέκα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους μετά τη βύθιση σκάφους στο οποίο επέβαιναν, στα ανοιχτά των ακτών της Τυνησίας στη Μεσόγειο, ανέφερε σήμερα η τυνησιακή ακτοφυλακή.

«Εβδομήντα δύο μετανάστες διασώθηκαν και δέκα πτώματα ανασύρθηκαν μετά τη βύθιση του σκάφους την Τρίτη», ανοιχτά της πόλης Σφαξ στην κεντροανατολική Τυνησία, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της Εθνοφρουράς Χουσέμ Τζεμπαμπλί τονίζοντας ότι οι νεκροί ήταν υπήκοοι χωρών της υποσαχάριας Αφρικής.

Οι μετανάστες επιχειρούσαν να φτάσουν διασχίζοντας αυτό το κεντρικό τμήμα της Μεσογείου με σκοπό να φτάσουν στην Ευρώπη. Σε ανακοίνωσή της, η Εθνοφρουρά τόνισε ότι απέτρεψε χθες Τρίτη «δύο επιχειρήσεις παράνομης διέλευσης των θαλάσσιων συνόρων», αυτή στα ανοιχτά του Σφαξ και μια δεύτερη επιχείρηση στο βόρειο τμήμα της χώρας. Συνολικά 76 μετανάστες, μεταξύ των οποίων μόνο τέσσερις Τυνήσιοι, διασώθηκαν.

Εκτός από τους δέκα νεκρούς, «ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών», άλλοι Αφρικανοί μετανάστες αγνοούνται μετά το ναυάγιο στα ανοιχτά του Σφαξ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαουζί Μασμούντι, εκπρόσωπος τοπικού δικαστηρίου που είναι υπεύθυνο για τη διερεύνηση αυτής της τραγωδίας. Είκοσι επτά μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται μετά από δύο άλλα ναυάγια την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο στα ανοιχτά της Τυνησίας. Στα τέλη Μαρτίου, τα πτώματα άλλων 29 μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική ανασύρθηκαν μετά από τρία ξεχωριστά ναυάγια στα ανοικτά των ακτών της βορειοαφρικανικής χώρας.

Η Τυνησία, ορισμένα τμήματα της ακτογραμμής της οποίας απέχουν λιγότερο από 150 χιλιόμετρα από το ιταλικό νησί Λαμπεντούζα, καταγράφει πολύ τακτικά απόπειρες μεταναστών, κυρίως από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, να αναχωρήσουν με προορισμό την Ιταλία.

Οι αναχωρήσεις μεταναστών όμως ενταντικοποιήθηκαν μετά από μια εμπρηστική ομιλία του Τυνήσιου προέδρου Καΐς Σαγέντ στις 21 Φεβρουαρίου, όταν έκανε λόγο για παρουσία «ορδών» παράτυπων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική λέγοντας ότι αυτοί αποτελούν πηγή «βίας και εγκλημαντικότητας».

Παράλληλα, ο Τυνήσος πρόεδρος απέδωσε την αύξηση των μεταναστευτικών ροών από την υποσαχάρια Αφρική σε ένα σχέδιο συνωμοσίας με στόχο την αλλαγή της δημογραφικής σύνθεσης στη χώρα του. Μετά τις δηλώσεις αυτές του Σαγέντ παρατηρήθηκε αύξηση της βίας εναντίον των μεταναστών αυτών στη χώρα, με δεκάδες από αυτούς να καταφεύγουν στις πρεσβείες των χωρών τους ζητώντας να επαναπατριστούν.

Μετά από αυτή την ομιλία, ένα μεγάλο μέρος από τους 21.000 ανθρώπους από την υποσαχάρια Αφρική χωρίς άδεια παραμονής έχασαν τις θέσεις εργασίες τους και τη στέγαση τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, ως αποτέλεσμα της εκστρατείας κατά των παράνομων μεταναστών. Οι περισσότεροι Αφρικανοί μετανάστες φτάνουν στην Τυνησία και στη συνέχεια προσπαθούν να μεταναστεύσουν παράνομα δια θαλάσσης στην Ευρώπη.

Την Παρασκευή, η Εθνοφρουρά ανακοίνωσε ότι διέσωσε ή αναχαίτισε «14.406 ανθρώπους, εκ των οποίων 13.138 από χώρες της υποσαχάριας Αφρική, οι υπόλοιποι Τυνήσιοι», κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, περισσότερο από πέντε φορές τον αριθμό που καταγράφηκε για την ίδια περίοδο του 2022.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση (ΔΟΜ) περισσότεροι από 400 μετανάστες και πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου αυτού του έτους καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν την κεντρική Μεσόγειο από τη Βόρεια Αφρική με προορισμό την Ευρώπη, ο μεγαλύτερος αριθμός θανάτων που έχει καταγραφεί στο αντίστοιχο διάστημα τα τελευταία έξι χρόνια

