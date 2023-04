Life

Ζεράρ Ντεπαρτιέ: Γυναίκες τον κατηγορούν για σεξουαλική κακοποίηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Γάλλος ηθοποιός. Τι υποστηρίζουν οι καταγγέλλουσες.

Δεκατρείς γυναίκες κατηγορούν για σεξουαλικές βιαιότητες τον Γάλλο ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ, σε βάρος του οποίου έχουν ήδη απαγγελθεί κατηγορίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις στην ηθοποιό Σαρλότ Αρνού, σύμφωνα με άρθρο στον ενημερωτικό ιστότοπο Mediapart.

Η εισαγγελία του Παρισιού, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ανέφερε σήμερα πως «δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αποδέκτης καμιάς νέας μήνυσης» και διευκρίνισε πως η έρευνα που άρχισε τον Ιούλιο του 2020 μετά τη μήνυση της Σαρλότ Αρνού συνεχίζεται.

Ο 74χρονος ηθοποιός «απορρίπτει επισήμως το σύνολο των ποινικών κατηγοριών», γνωστοποίησε στον Mediapart το δικηγορικό γραφείο Τεμίμ, που έχει αναλάβει την υπεράσπισή του. Το γραφείο δεν θέλησε να κάνει περισσότερα σχόλια, όταν ήρθε σε επαφή μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε μακροσκελές άρθρο που δημοσίευσε χθες, Τρίτη, ο ερευνητικός ιστότοπος αναφέρεται στη μαρτυρία 13 γυναικών οι οποίες υποστηρίζουν πως «υπέστησαν ανάρμοστες σεξουαλικές χειρονομίες ή λόγια από το διάσημο ηθοποιό, διαφορετικής σοβαρότητας, κατά το γύρισμα ένδεκα ταινιών ή σειρών που προβλήθηκαν από το 2004 ως το 2022, ή σε εξωτερικούς χώρους», καθώς και την αφήγηση ορισμένων αυτοπτών μαρτύρων αυτών των σκηνών.

Οι γυναίκες αυτές «υποστηρίζουν πως υπέστησαν ένα χέρι μέσα στο εσώρουχό τους, στον καβάλο τους, στα οπίσθιά τους ή στο στήθος τους· άσεμνα σεξουαλικά λόγια· μερικές φορές επίμονα γρυλίσματα», αναφέρει ο Mediapart.

«Συχνά ακολουθούσαν γέλια στο πλατό. Και αυτή η ίδια φράση, όταν μερικές διαμαρτυρήθηκαν: 'α, εντάξει, είναι ο Ζεράρ!'», συνεχίζει το άρθρο.

Ο πρωταγωνιστής του «Συρανό ντε Μπερζεράκ» κατηγορείται για «βιασμούς» και «σεξουαλικές επιθέσεις» από το Δεκέμβριο του 2020 μετά τις κατηγορίες της ηθοποιού Σαρλότ Αρνού, η οποία λέει πως βιάσθηκε δύο φορές τον Αύγουστο του 2018 από τον σταρ στην κατοικία αυτού του τελευταίου στο Παρίσι, όταν εκείνη ήταν 22 ετών.

Καμιά από τις γυναίκες τις οποίες επικαλείται ο Mediapart δεν υπέβαλε μήνυση, όμως τρεις απ' αυτές κατέθεσαν τη μαρτυρία τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο. Μια γυναίκα, η οποία ήταν κομπάρσα το 2014 στην ταινία «Big House» (2015), σε σκηνοθεσία Ζαν-Εμανουέλ Γκοντάρ, έστειλε μάλιστα τη μαρτυρία της το Μάρτιο «για να βοηθήσει την Σαρλότ Αρνού».

«Χωρίς προειδοποίηση, ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ έβαλε το χέρι του κάτω από το φόρεμά μου, αισθάνθηκα τα δάχτυλα του να προσπαθούν να τρυπώσουν για να φθάσουν στο εσώρουχό μου», αφηγήθηκε στον Mediapart, λέγοντας πως «απώθησε το χέρι του». «Όμως αυτός συνέχισε, έγινε επιθετικός, προσπάθησε να παραμερίσει το εσώρουχό μου (...) Αν δεν τον είχα σταματήσει, θα τα είχε καταφέρει», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Τελικός Κυπέλλου: “Όχι” στη διεξαγωγή από τη Κυπριακή Αστυνομία

“Το Πρωινό” - Μιμή Ντενίση: θύμα ληστείας η ηθοποιός (βίντεο)

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Οι εκλογές στις 21 Μαΐου θα είναι δημοψήφισμα πολιτικής σταθερότητας