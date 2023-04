Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Σε νοσοκομεία της χώρας παραμένουν νοσηλεύομενοι τραυματίες από την τραγωδία των Τεμπών.

Ευχάριστα είναι τα νέα για τους τραυματίες της τραγωδίας των Τεμπών, αφού τρεις από τους τραυματίες θα κάνουν Πάσχα στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, 41 ημέρες μετά τη τραγωδία των Τεμπών ακόμη έχουμε τραυματίες στα Νοσοκομεία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το κορίτσι στο Νοσοκομείο Παπανικολάου είναι σε πολύ καλή κατάσταση στη κλινική Πλαστική χειρουργική και αναμένεται να πάρει εξιτήριο πριν το Πάσχα. Υπενθυμίζουμε ότι νοσηλεύθηκε πάρα πολλές ημέρες στη ΜΕΘ.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύονται ένα αγόρι και ένα κορίτσι στην ορθοπεδική κλινική σε πολύ καλή κατάσταση. Αναμένεται να πάρουν εξιτήριο πριν το Πάσχα. Υπενθυμίζουμε ότι και τα δύο αυτά παιδιά νοσηλεύθηκαν πολλές ημέρες στη ΜΕΘ.

Ακόμη όμως στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας βρίσκεται ένα κορίτσι σε σταθερή και καλύτερη κατάσταση. Αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ακόμη ένας τραυματίας που είχε πάρει εξιτήριο εισήχθη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας για προγραμματισμένο χειρουργείο. Είναι καλά και θα πάρει εξιτήριο πριν το Πάσχα

Στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας βρίσκεται ακόμη το αγόρι που ήταν ο πιο σοβαρά τραυματίας. Είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση».

Η ανακοίνωση του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, καταλήγει: «Κουράγιο και περαστικά στα παιδιά. Συγχαρητήρια στα Νοσοκομεία. Εμείς ως υγειονομικοί, ΕΣΥ κάναμε το χρέος μας. Δεν χάσαμε κανέναν ασθενή τραυματία από τη τραγωδία των Τεμπών. Περαστικά στους τραυματίες που ακόμη νοσηλεύονται στα νοσοκομεία. Καλή Ανάσταση και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά που επέβαιναν στο τρένο της τραγωδίας. Χρόνια πολλά και κουράγιο σε γονείς και συγγενείς που χάσανε τα παιδιά τους και δικούς τους ανθρώπους σε αυτό το έγκλημα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ Το μυαλό μας και η προσπάθεια στους δύο ακόμη σοβαρά τραυματίες στις ΜΕΘ».

