Αγρότες: Αποζημιώσεις και έκτακτες ενισχύσεις από τη Μεγάλη Τετάρτη

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Συνολικά 155 εκατομμύρια ευρώ δίνονται αυτόν το μήνα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο τις καταβολές αποζημιώσεων και έκτακτων ενισχύσεων για τη ζωική και φυτική παραγωγή της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποζημιώσεις και οι έκτακτες ενισχύσεις που θα καταβληθούν στους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα από σήμερα 12 Απριλίου μέχρι τις 10 Μαΐου 2023, ανέρχονται σε 155 εκατ. ενώ για επιπλέον 30 εκατ. αποστέλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια δεύτερη δέσμη αιτήματος αποζημιώσεων, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων, λόγω εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Έτσι, το συνολικό ποσό των προγραμματισμένων πληρωμών (ΕΛΓΑ, de minimis, προσωρινό πλαίσιο για την Ουκρανική κρίση) ανέρχεται σε 185,8 εκατ. ευρώ.

«Πιστεύω ότι στη διάρκεια αυτής της τετραετίας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ένιωσαν το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ο κόσμος της περιφέρειας διαπίστωσε πολλές πρωτοβουλίες, για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες παραγωγής της διακίνησης των προϊόντων. Αλλά ξεκίνησαν και σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν για να εκσυγχρονιστεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας.

Ξέρω, ότι ακόμα έχουν να γίνουν πολλά. Ότι πρέπει να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει σε αυτό το μέτωπο από την Ευρώπη. Μας το επιτρέπει ο φυσικός μας πλούτος, αλλά προφανώς και οι ικανότητες των ανθρώπων μας. Tο βάρος από εδώ και στο εξής πρέπει να δίνεται ολοένα και περισσότερο στην καλύτερη οργάνωση, στην εξωστρέφεια, στα συνεταιριστικά σχήματα, σε κίνητρα που ήδη είναι πολλά για να γυρίσουν οι νέοι μας στο χωράφι. Και φυσικά στη σύνδεση των μοναδικών μας προϊόντων και με την μεταποίηση, τη βιομηχανία των τροφίμων, αλλά φυσικά και με τον τουρισμό.

Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε με συνεργασία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, ακριβώς όπως το λέει και το σύνθημά μας: Να προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά, μπροστά», τόνισε κατά την έναρξη της σύσκεψης ο πρωθυπουργός.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο γενικός γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής Θάνος Πετραλιάς και ο πρόεδρος ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος.

Συνολικός απολογισμός πληρωμών αποζημιώσεων και ενισχύσεων 2020-2023

Επισημαίνεται ότι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών πληρωμών 65 εκατ. ευρώ, το σύνολο των αποζημιώσεων, οι οποίες πληρώθηκαν την περίοδο 2020-2023 από τον ΕΛ.Γ.Α., είναι ύψους 957.191.804,50 ευρώ, εκ των οποίων τα έσοδα του Οργανισμού από την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά των ασφαλισμένων παραγωγών είναι 637,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η ενίσχυση του ΕΛ.Γ.Α. με τον ν.3877/2010 από τον κρατικό προϋπολογισμό, να υπερβαίνει τα 351,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, την περίοδο 2020-2022 καταβλήθηκαν περίπου 81 εκατ. ευρώ, για τα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Υπενθυμίζεται δε πως στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α. με την κυβερνητική επιτροπή κρατικής αρωγής, διατέθηκαν για τις πυρκαγιές του έτους 2021 33.742.304,40 ευρώ, ως πληρωμή προκαταβολών αποζημιώσεων, στις Π.Ε. Αττικής, Εύβοιας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας.

Συνολικά, οι σημερινές ανακοινώσεις αποζημιώσεων και ενισχύσεων, αθροιστικά με αυτές των έκτακτων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη τριετία, ανέρχονται στο ποσό των 1,8 δισ. ευρώ.

Συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις για: Λιπάσματα, Ζωοτροφές (2% και Μέτρο 22), Κανονισμό 467 για τον αμπελοοινικό και οπωροκηπευτικό τομέα, de minimis και covid 19, ΕΛΓΑ και ΚΟΕ, Προανθικό στάδιο, ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, ενισχύσεις λόγω Ουκρανικής κρίσης.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι έτσι η κυβέρνηση αποδεικνύει έμπρακτα ότι βρίσκεται, σταθερά, στο πλευρό των παραγωγών, στηρίζοντας, ουσιαστικά, τη ζωική και φυτική παραγωγή της χώρας.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Σήμερα νομίζω ότι είναι μία καλή μέρα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας, καθώς ξεκινά η καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων για τη φυτική και τη ζωική παραγωγή, σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης συνεργάστηκαν μαζί με τον ΕΛΓΑ και μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τελικά κάθε διαθέσιμο πόρο. Έτσι, μέχρι τις 10 Μαΐου, οι παραγωγοί του πρωτογενούς τομέα θα λάβουν αθροιστικά 155 εκατομμύρια.

Αμέσως θα εισπράξουν τα 80 εκατομμύρια όσοι είχαν ζημιές το 2022. Επιπλέον 8,3 εκατομμύρια θα λάβουν παραγωγοί οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές σε Λέσβο, σε Ρέθυμνο και σε Φωκίδα. Θα αποζημιωθούν, επίσης, όσοι είχαν καταστροφές από φωτιές τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά δεν εντοπίστηκαν από τα δορυφορικά συστήματα. Ενώ, αρχές Μαΐου, θα εξοφληθούν και όλες οι υποχρεώσεις που έχουν απομείνει για τον παγετό του 2021, περί τα 7 εκατομμύρια.

Μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, αν τα λέω καλά κ. υπουργέ, θα ενισχυθούν επίσης με 28 εκατομμύρια, καλλιέργειες σε βερίκοκα, σε ροδάκινα, σε συμπύρηνα, σε νεκταρίνια. Είναι παραγωγή κυρίως της Βόρειας Ελλάδος, σε Πέλλα, Ημαθία, Λάρισα, Φλώρινα, Πιερία, Κοζάνη και Κιλκίς. Για να ακολουθήσουν Καβάλα, Σέρρες, Χαλκιδική, Καστοριά, Μαραθώνας και άλλες περιοχές.

Τότε θα καταβληθεί και στους νησιώτες μας το μεταφορικό ισοδύναμο, μιλάμε για ακόμα 50 εκατομμύρια. Και σήμερα, τέλος, θα καταβληθούν τα πρώτα 25 εκατομμύρια σε αγρότες που είχαν απώλειες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι κάτι το οποίο διεκδικήσαμε και πετύχαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρουμε την έγκρισή τους. Και αρχικά θα δουν στους λογαριασμούς τους χρήματα όσοι καλλιεργούν μήλα και κάστανα.

Σε δεύτερη φάση θα καλυφθούν με 28 εκατομμύρια, αφού λάβουμε τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτοί που έχουν μελίσσια, καπνά, Κορινθιακή σταφίδα, αχλάδια και κρόκο. Ολοκληρώνεται, έτσι, μια μεγάλη προσπάθεια όχι μόνο με τις γενικές φοροελαφρύνσεις από τις οποίες προφανώς είχαν όφελος και οι αγρότες, ούτε με τα μέτρα ειδικής στήριξης όπως ο μειωμένος ΦΠΑ σε λιπάσματα και ζωοτροφές.

Να θυμίσω τα φορολογικά κίνητρα για όσους συμμετέχουν σε συνεταιριστικά σχήματα, την πολύ σημαντική επιστροφή του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο, την αναστολή του φόρου επιτηδεύματος. Είναι ένα συνολικό πρόγραμμα ενισχύσεων το οποίο προσεγγίζει τα 2 δισεκατομμύρια.

Πιστεύω ότι στη διάρκεια αυτής της τετραετίας οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ένιωσαν το έμπρακτο ενδιαφέρον της πολιτείας. Και παρά τις μεγάλες δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε, ο κόσμος της περιφέρειας διαπίστωσε πολλές πρωτοβουλίες, για να γίνουν καλύτερες οι συνθήκες παραγωγής της διακίνησης των προϊόντων. Αλλά ξεκίνησαν και σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν για να εκσυγχρονιστεί συνολικά ο πρωτογενής τομέας.

Ξέρω, ότι ακόμα έχουν να γίνουν πολλά. Ότι πρέπει να καλύψουμε την απόσταση που μας χωρίζει σε αυτό το μέτωπο από την Ευρώπη. Μας το επιτρέπει ο φυσικός μας πλούτος, αλλά προφανώς και οι ικανότητες των ανθρώπων μας. Tο βάρος από εδώ και στο εξής πρέπει να δίνεται ολοένα και περισσότερο στην καλύτερη οργάνωση, στην εξωστρέφεια, στα συνεταιριστικά σχήματα, σε κίνητρα που ήδη είναι πολλά για να γυρίσουν οι νέοι μας στο χωράφι. Και φυσικά στη σύνδεση των μοναδικών μας προϊόντων και με την μεταποίηση, τη βιομηχανία των τροφίμων, αλλά φυσικά και με τον τουρισμό.

Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε με συνεργασία, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, ακριβώς όπως το λέει και το σύνθημά μας: Να προχωρήσουμε σταθερά, τολμηρά, μπροστά.

Καταβολές αποζημιώσεων και έκτακτων ενισχύσεων για τη ζωική και φυτική παραγωγή της χώρας, από σήμερα έως τις 10.5.2023

Τα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνουν τις καταβολές αποζημιώσεων, καθώς και έκτακτων ενισχύσεων για τη ζωική και φυτική παραγωγή της χώρας, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από σήμερα, 12.4.2023 έως τις 10.5.2023.

A. ΕΛ.Γ.Α.:

1. Καταβάλλονται σήμερα 65 εκατ. ευρώ ως αποζημιώσεις για καλλιέργειες του πρωτογενούς τομέα, των οποίων οι ζημίες προκλήθηκαν εντός του έτους 2022.

2. Επιπλέον, εντός του μηνός Απριλίου θα διατεθούν 4,3 εκατ. ευρώ, για τις Πυρκαγιές του έτους 2022 στις Π.Ε. Λέσβου, Ρεθύμνου, Φωκίδος.

3. Επίσης εντός του μηνός Απριλίου, θα λάβουν ενισχύσεις οι παραγωγοί στις καλλιέργειες των οποίων οι ζημίες δεν εντοπίστηκαν από το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Copernicus, στην περίπτωση των Πυρκαγιών του 2021 στις Π.Ε. Αττικής, Αχαΐας, Ηλείας, Κορινθίας, Μεσσηνίας, Φθιώτιδος, ύψους περίπου 1 εκατ. ευρώ.

4. Αναμένεται ακόμη η καταβολή ενισχύσεων ύψους 3 εκατ. ευρώ εντός του επόμενου μήνα, για τις Πυρκαγιές 2021, στις περιπτώσεις παραγωγών οι οποίοι ήταν εκτός του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος Copernicus, όπως εκείνες της Ανατολικής Μάνης.

5. Παράλληλα, θα υλοποιηθεί, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Μαΐου, η διαδικασία της εξόφλησης του υπολοίπου 30% για τους παραγωγούς των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν από τον «Παγετό 2021», καθώς και η ενίσχυση για τις περιπτώσεις των παραγωγών, οι οποίοι δεν εντάχθηκαν στην ΚΥΑ του Ad Hoc Προγράμματος «Προανθικό 2021». Η δαπάνη αυτών των αποζημιώσεων ανέρχεται στα 7 εκατ. ευρώ.

B. Αποζημιώσεις μέσω de minimis:

Έως αύριο, 13.4.2023, θα καταβληθούν αποζημιώσεις στο πλαίσιο του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ύψους 28,08 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν:

1. Ροδάκινα, συμπύρηνα, νεκταρίνια και βερίκοκα (70 ευρώ/στρέμμα), ποσού 16,12 εκατ. ευρώ, για τις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Λάρισας, Φλώρινας, Πιερίας, Κοζάνης, Κιλκίς.

2. Ροδάκινα, συμπύρηνα, νεκταρίνια και βερίκοκα για τη ζημία λόγω βροχοπτώσεων στις Π.Ε. Πέλλας, Ημαθίας, Φλώρινας, Λάρισας, Κοζάνης (80 ευρώ/στρέμμα και 65 ευρώ/στρέμμα), ποσού 11,96 εκατ. ευρώ.

Προγραμματίζεται, αμέσως μετά το Πάσχα, η καταβολή των αποζημιώσεων de minimis για:

3. Επιτραπέζια σταφύλια Π.Ε. Καβάλας, Σερρών, Κιλκίς, Χαλκιδικής, ποσού 3,1 εκατ. ευρώ.

4. Οινοποιήσιμα σταφύλια Τυρνάβου, ποσού 1,82 εκατ. ευρώ.

5. Φασόλια, Γίγαντες Π.Ε. Φλώρινας, Καστοριάς, ποσού 1,59 εκατ. ευρώ.

6. Θερμοκήπια Μαραθώνα, ποσού 1,42 εκατ. ευρώ.

7. Σπαράγγια Αλμωπίας, ποσού 571,5 χιλ. ευρώ.

8. Αμύγδαλα 3 κοινοτήτων Π.Ε. Μαγνησίας, ποσού 562,5 χιλ. ευρώ.

9. Ζαχαρότευτλα επικράτειας, ποσού 232,9 χιλ. ευρώ.

10. Βοοτρόφους Βόρειας Εύβοιας, ποσού 26,9 χιλ. ευρώ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο του de minimis καταβάλλεται το μεταφορικό ισοδύναμο, ύψους 12,5 εκατ. ευρώ, που αφορά τα νησιά.

Το συνολικό ύψος αποζημιώσεων μέσω de minimis ανέρχεται σε 49,9 εκατ. ευρώ.

Γ. Ενισχύσεις μέσω προσωρινού πλαισίου για την Ουκρανική κρίση:

Κατόπιν της σχετικής έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αιτήματος βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (ουκρανόμετρου), σήμερα θα καταβληθεί, συνολικά, αποζημίωση 25,15 εκατ. ευρώ

1. για τα μήλα της επικράτειας, ποσού 17,7 εκατ. ευρώ, που αφορά κυρίως τις Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Καστοριάς, Κοζάνης, καθώς και

2. για τα κάστανα της επικράτειας, με αναφορά κυρίως στις Π.Ε. Λάρισας, Πέλλας, Αρκαδίας, Κιλκίς, ύψους 7,45 εκατ. ευρώ.

Τέλος, αποστέλλεται προς έγκριση στην Ευρωπαική Επιτροπή, μια δεύτερη δέσμη αιτήματος αποζημιώσεων, βάσει του προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων λόγω εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία (ουκρανόμετρου), ύψους 30,43 εκατ. ευρώ, που θα καταβληθούν κατόπιν λήψης της σχετικής έγκρισης και αφορά:

1. Μελίσσια της επικράτειας, ποσού 12 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Ηρακλείου, Χανίων, Αιτωλοακαρνανίας, Χαλκιδικής, Λάρισας).

2. Καπνά επικράτειας, ποσού 5,69 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Ροδόπης, Ξάνθης, Πιερίας, Σερρών).

3. Κορινθιακή σταφίδα, ποσού 4,72 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Κορινθίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας).

4. Αχλάδια επικράτειας, ποσού 4,70 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Λάρισας, Μαγνησίας, Πέλλας, Ημαθίας).

5. Σπαράγγια επικράτειας, ποσού 2,61 εκατ. ευρώ (κυρίως στις Π.Ε. Πέλλας, Καβάλας, Έβρου, Ξάνθης).

6. Κρόκο επικράτειας, ποσού 707,5 χιλ. ευρώ (Π.Ε. Κοζάνης).

Τα ανωτέρω ποσά πληρωμών ενισχύσεων μέσω του προσωρινού πλαισίου, είναι συνολικού ύψους 55,58 εκατ. ευρώ.

Συνολικό ποσό προγραμματισμένων πληρωμών Απριλίου – Μαΐου 2023 (ΕΛΓΑ, de minimis, προσωρινό πλαίσιο για την Ουκρανική κρίση): 185,8 εκατ. ευρώ

Συνολικός απολογισμός πληρωμών αποζημιώσεων και ενισχύσεων 2020-2023

Επισημαίνεται ότι, συμπεριλαμβανομένων των σημερινών πληρωμών 65 εκατ. ευρώ, το σύνολο των αποζημιώσεων, οι οποίες πληρώθηκαν την περίοδο 2020-2023 από τον ΕΛ.Γ.Α., είναι ύψους 957.191.804,50 ευρώ, εκ των οποίων τα έσοδα του Οργανισμού από την Ειδική Ασφαλιστική Εισφορά των ασφαλισμένων παραγωγών είναι 637,5 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η ενίσχυση του ΕΛ.Γ.Α. με τον ν.3877/2010 από τον κρατικό προϋπολογισμό, να υπερβαίνει τα 351,4 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, την περίοδο 2020-2022 καταβλήθηκαν περίπου 81 εκατ. ευρώ, για τα Προγράμματα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Υπενθυμίζεται δε πως στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΛ.Γ.Α. με την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής, διατέθηκαν για τις Πυρκαγιές του έτους 2021 33.742.304,40 ευρώ, ως πληρωμή προκαταβολών αποζημιώσεων, στις Π.Ε. Αττικής, Εύβοιας, Αρκαδίας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας.

Συνολικά, οι σημερινές ανακοινώσεις αποζημιώσεων και ενισχύσεων, αθροιστικά με αυτές των έκτακτων πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη τριετία, ανέρχονται στο ποσό των 1,8 δισ. ευρώ.

Συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά, οι ενισχύσεις και αποζημιώσεις για: Λιπάσματα, Ζωοτροφές (2% και Μέτρο 22), Κανονισμό 467 για τον αμπελοοινικό και οπωροκηπευτικό τομέα, de minimis και covid 19, ΕΛΓΑ και ΚΟΕ, Προανθικό στάδιο, ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, ενισχύσεις λόγω Ουκρανικής κρίσης.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει, έτσι, έμπρακτα ότι βρίσκεται, σταθερά, στο πλευρό των παραγωγών, στηρίζοντας, ουσιαστικά, τη ζωική και φυτική παραγωγή της χώρας.

