Θρήνος στη Λαμία: Πέθανε ξαφνικά 17χρονος

Πού εντοπίστηκε νεκρός ο άτυχος έφηβος.

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης με τον αιφνίδιο θάνατο 17χρονου μαθητή, στην πυλωτή του σπιτιού του στη βόρεια Λαμία.

Το άτυχο παιδί, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και άμεσα μεταφέρθηκε από τον θείο του στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου παρά τις προσπάθειες του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού δεν επανήλθε.

Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε τη θλίψη σε όλη τη Λαμία.

Πηγή: lamiareport.gr

