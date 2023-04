Πολιτική

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή αποφυλακίζεται με βραχιολάκι

Η δήλωση του δικηγόρου της Εύας Καϊλή για την αποφυλάκισή της.

Αποφυλακίζεται με βραχιολάκι η Εύα Καϊλή, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Σβεν Μαρί. «Δεν θα σχολιάσω περισσότερο πέρα από το γεγονός ότι αυτή είναι μια λογική απόφαση που άργησε να ληφθεί», είπε ο νομικός.

Ο δικηγόρος της κ. Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Η Εύα Καϊλή βγαίνει από τη φυλακή με ψηλά το κεφάλι και με αξιοπρέπεια, δεν ομολόγησε αδικήματα που δεν έχει διαπράξει, θα αγωνιστεί για την αθωότητά της μέχρι τέλους».

Αναμένεται η αποφυλάκισή της αύριο ή το αργότερο την Παρασκευή

Νωρίτερα αποφυλάκιστηε με βραχιολάκι ο Μαρκ Ταραμπέλα, ήταν ο τρίτος κατηγορούμενος, μετά τον Αντόνιο Παντσέρι και τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι, σύντροφο της Εύας Καϊλή, που αφήνεται ελεύθερος με όρους.





