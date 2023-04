Αθλητικά

Ιωάννινα - Οπαδική βία: Προφυλακιστέοι πέντε κατηγορούμενοι

Το δρόμο για τις φυλακές πήραν οι πέντε από τους έξι κατηγορούμενους, ενώ ο 30χρονος παραμένει στη ΜΕΘ.

Με ομόφωνη απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν οι 5 από τους 6 συλληφθέντες για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων την περασμένη Παρασκευή στα σεισμόπληκτα Ιωαννίνων.

Σήμερα, στον ανακριτή μεταφέρθηκαν για να απολογηθούν και 2 από τους 3 οπαδούς, που είχαν αρχικά ταυτοποιηθεί και διέφευγαν της σύλληψης. Όμως μετά την έκδοση εντάλματος οι δύο συνελήφθησαν. Κατά την προσαγωγή τους στην εισαγγελέα ο ένας ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το μεσημέρι στον ανακριτή. Όλοι κατηγορούνται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Ο συνήγορος δύο εκ των κατηγορουμένων -οι οποίοι είναι αδέλφια- Αλέξης Κούγιας, σε δηλώσεις του σημείωσε πως η προφυλάκιση είναι δικαιολογημένη βάσει των στοιχείων και του υλικού που υπάρχουν μέχρι τώρα και ευχήθηκε σύντομη ανάρρωση στον σοβαρά τραυματία που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Ο συνήγορος των υπολοίπων Δημήτρης Νάκος, ανέφερε πως κατά την ακροαματική διαδικασία θα αποδειχθούν οι πραγματικές συνθήκες των γεγονότων και ευχήθηκε περαστικά στον τραυματία.

