Ανδρουλάκης: Οι εκλογές είναι μια σημαντική ευκαιρία για μια νέα αρχή για τον ελληνικό λαό

«Ο Μητσοτάκης επέτρεπε στα καταδικασμένα μέλη της Χ.Α. να κάνουν προεκλογική εκστρατεία και ο κ. Τσίπρας ψαρεύει σε θολά νερά» τόνισε ο Ν. Ανδρουλάκης, οποίος επισκέφθηκε τη Δημοτική Αγορά Πειραιά.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε το πρωί της Τετάρτης τη Δημοτική Αγορά Πειραιά.

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφερόμενος στο κόμμα Κασιδιάρη σημείωσε: «Οι εθνικές εκλογές που έρχονται, είναι μια σημαντική ευκαιρία για μια νέα αρχή για τον ελληνικό λαό... Ακόμη και στο κορυφαίο ζήτημα για τη δημοκρατία και τους θεσμούς, αντί να ομονοήσουν για το πώς θα εμποδίσουμε την εγκληματική οργάνωση του νεοναζισμού, που υπονομεύει το δημοκρατικό μας πολίτευμα, δεν μπόρεσαν να βρουν μια κοινή λύση.

Ο μεν κ. Μητσοτάκης, επί τρία χρόνια επέτρεπε στα καταδικασμένα μέλη της Χρυσής Αυγής να κάνουν προεκλογική εκστρατεία και ήρθε στο παρά πέντε να νομοθετήσει. Ο κ. Τσίπρας δεν είχε το θάρρος να ψηφίσει τον νόμο, που εμποδίζει τη συμμετοχή των ακροδεξιών φονιάδων στις επερχόμενες εθνικές εκλογές θέλοντας προφανώς να ψαρέψει ψήφους σε θολά νερά».

Αναφερόμενος στο κύμα ακρίβειας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε:

«Ενώ μειώνεται ο πληθωρισμός, αυξάνονται ο τιμές στα τρόφιμα και το βιώνει αυτό κάθε ελληνικό νοικοκυριό και αυτές τις άγιες μέρες του Πάσχα. Γι’ αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Και βέβαια μια δίκαιη, λυτρωτική λύση για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν ακολούθησε τίποτα από αυτά, διότι πολύ απλά επιτρέπει σε ισχυρά οικονομικά συμφέροντα να κερδοσκοπούν εις βάρος του ελληνικού λαού.

Είμαστε η μόνη χώρα, που την ενεργειακή κρίση την πλήρωσε μόνο ο ελληνικός λαός και όχι τα ισχυρά συμφέροντα»

Ο κ. Ανδρουλάκης σχετικά με το διακύβευμα των εθνικών εκλογών τόνισε: «Στις επερχόμενες εθνικές εκλογές ο ελληνικός λαός έχει την ευκαιρία να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ και τη δημοκρατική παράταξη, για να έχουμε πραγματικά μια απόφαση αλλαγής, μια νέα σελίδα δικαιοσύνης και προοπτικής για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο διεξαγωγής debate, ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για «debate προγραμματικών θέσεων, και όχι debate τοξικής σύγκρουσης». «Θα είμαστε εκεί με τον προγραμματικό μας λόγο, τις αξίες μας, τις θέσεις μας για να δεσμευτούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί που πρέπει να πάει η Ελλάδα και όχι με επικοινωνιακά παιχνίδια να φτιάχνουν τοξικά δίπολα, που δεν υπηρετούν τη χώρα, και τον λαό, παρά μόνο διχάζουν και δημιουργούν νέα προβλήματα. Θα είμαστε εκεί, δυνατοί, για να στείλουμε μήνυμα νίκης στις ερχόμενες εθνικές εκλογές» κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στον Πειραιά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη, όπου ανακοίνωσε ότι στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής θα περιλαμβάνεται και ο πρώην διεθνής τερματοφύλακας, Νίκος Σαργκάνης.