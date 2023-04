Life

Στέψη Βασιλιά Καρόλου: Η ανακοίνωση για την παρουσία Χάρι – Μέγκαν

Επίσημη ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ για την παρουσία του μικρότερου γιου του Βασιλιά Καρόλου.

Ο πρίγκιπας Χάρι θα παραστεί τον επόμενο μήνα στη στέψη του πατέρα του, βασιλιά Καρόλου, όχι όμως και η σύζυγός του, η οποία θα παραμείνει στην Καλιφόρνια με τα παιδιά τους, ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ σήμερα.

Η στέψη είναι προγραμματισμένη για τις 6 Μαΐου στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ.

Οι προετοιμασίες επισκιάστηκαν το τελευταίο διάστημα από τις αποκαλύψεις του Χάρι και της Μέγκαν για τον βασιλιά, τον διάδοχο του θρόνου πρίγκιπα Ουίλιαμ και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, στα απομνημονεύματα του Χάρι, σε ένα ντοκιμαντέρ της πλατφόρμας Netflix και σε σειρά τηλεοπτικών συνεντεύξεων του ζεύγους.

Η Μέγκαν και τα παιδιά τους, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ, δεν θα ταξιδέψουν στη Βρετανία για τη στέψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση των Ανακτόρων.

