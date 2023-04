Κοινωνία

Ναρκωτικά: Προφυλακιστέος ο αστυνομικός που κατηγορείται για διακίνηση

Ολοκληρώθηκε η πολύωρη απολογία του αστυνομικού που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται ότι διακινούσε ναρκωτικά εν ώρα υπηρεσία με το περιπολικό του, αλλά και ο προμηθευτής με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακίστηκαν.

Η απολογία των έξι κατηγορούμενων ήταν πολύωρη και οι υπόλοιποι τέσσερις συγκατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι και σε κάποιους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι .

Σύμφωνα με πληροφορίες όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες.

