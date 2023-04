Οικονομία

Ενεργειακή αναβάθμιση – Σκρέκας: Ξεκινούν νέα προγράμματα

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον ΑΝΤ1 για τα νέα προγράμματα που ξεκινούν άμεσα. Ποιους θα αφορούν.

Στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας για τη Μύκονο και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης που ξεκινούν το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Υπουργός έστειλε μήνυμα προς τους παραβάτες της Μυκόνου ότι, «θα γίνουν όσα χρειάζεται για να σταματήσει η δόμηση στη Μύκονο», αφού διαβεβαίωσε πως, «συνεχίζουμε και κάνουμε ελέγχους, παρά το ότι είναι Πάσχα».

Με αφορμή τις νέες συλλήψεις που έγιναν σήμερα στο νησί, είπε πως «τα μεικτά κλιμάκια κάνουν ελέγχους και θα ακολουθήσουν κυρώσεις που έχουν να κάνουν και με πρόστιμα και με εντολές κατεδάφισης».

Ο Κώστας Σκρέκας επεσήμανε ότι, το πρόβλημα στη Μύκονο είναι γνωστό, όμως «έχει ξεπεράσει κάθε όριο». «Ο κόμπος έφτασε στο χτένι», είπε χαρακτηριστικά.

Όσο αφορά στα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, σημείωσε πως έρχονται άμεσα πέντε προγράμματα τα οποία θα κάνουν την Ελλάδα να αποκτήσει «ενεργειακή αυτονομία μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας».

Το πρώτο πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» αφορά την κατά 60% επιδότηση φωτοβολταϊκών με μπαταρία για περίπου 40.000 – 50.000 νοικοκυριά και αγρότες. Θα επιδοτηθούν φωτοβολταϊκά έως 10,8 κιλοβάτ, την ώρα που ένα σπίτι χρειάζεται περίπου 5 κιλοβάτ για να είναι ενεργειακά αυτόνομο, με το κόστος να υπολογίζεται περίπου στις 6.000 – 7.000 ευρώ.

Το «Αλλάζω θερμοσίφωνα» στον πρώτο του κύκλο θα αφορά ακόμα περισσότερους δικαιούχους, σημείωσε ο Υπουργός.

Τέλος θα «τρέξουν» και νέα προγράμματα «Εξοικονομώ», με το πρώτο να αφορά νέους έως 29 ετών που θέλουν να ανακαινίσουν τα πατρικά τους σπίτια (π.χ. μπάνιο, κουζίνα, πατώματα) και να τα κάνουν κατοικήσιμα.

Ακόμα ένα πρόγραμμα θα είναι το «Εξοικονομώ – επιχειρείν» που θα αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχείων και επιχειρήσεων εστίασης. Οι πόροι που θα διατεθούν θα φτάσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

