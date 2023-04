Κοινωνία

Τροχαίο στον Άλιμο: Συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά το δυστύχημα

Ένα βίντεο λίγα λεπτά μετά από το τροχαίο δυστύχημα που έλαβε χώρα στον Άλιμο το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός της μηχανής.

Υπενθυμίζεται πως η μηχανή συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο, μάρκας Smart, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο μοτοσικλετιστής.

Στα πλάνα, που δημοσιεύει notia.gr, φαίνεται η στιγμή που ο οδηγός του αυτοκινήτου επιχειρεί να βγει από το όχημα. Περαστικοί σπεύδουν να συνδράμουν, ενώ μία γυναίκα ακούγεται να ζητά βοήθεια ώστε να βγει σώος από το όχημα.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια του τροχαίου, με ορισμένες πληροφορίες ωστόσο να θέλουν το αυτοκίνητο να παραβιάσει Stop. Η έρευνα από την Τροχαία θα διαλευκάνει, ωστόσο, τις ακριβείς συνθήκες.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων, πάντως, ήταν σφοδρότατη και ο 28χρονος οδηγός της μηχανής κατέληξε μέσα στην καμπίνα του αυτοκινήτου, απ΄όπου και απεγκλωβίστηκε νεκρός.

