Χαλάνδρι: φωτιά σε διαμέρισμα

Κάτω από ποιες συνθήκες ξέσπασε η πυρκαγιά.

Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμες που έφτασαν από νωρίς στο σημείο έσβησαν τη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης σε διαμέρισμα επί της οδού Θεσσαλονίκης την περιοχή του Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα 3ου ορόφου , πιθανόν στον χώρο της κουζίνας και δεν υπήρξαν εγκλωβισμένα άτομα.

Πριν την άφιξη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής, η γυναίκα που βρισκόταν εντός του διαμερίσματος κατάφερε και βγήκε από αυτό, ενώ λόγω των καπνών ένοικοι της πολυκατοικίας βγήκαν μέσω του κλιμακοστασίου, δίχως να κινδυνεύσει κάποιος.

Σύντομα στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μαζί με 18 πυροσβέστες που επιχειρούν για την κατάσβεση.

