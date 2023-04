Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδος: Ο Ολυμπιακός κέρδισε, η ΑΕΚ προκρίθηκε

Στον τελικό Κυπέλλου προκρίθηκε η ΑΕΚ για ακόμα μία σεζον, κρατώντας την υπεροχή του πρώτου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, για 6η φορά τα τελευταία οκτώ χρόνια, προκρίθηκε η ΑΕΚ. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ηττήθηκε 2-1 από τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» αλλά χάρη στη νίκη της 3-0 στον πρώτο αγώνα, πήρε το «εισιτήριο» για τον τελικό της 21ης Μαϊου όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι Βαλμπουενά (27΄), Χουάνγκ (57΄), ενώ η Ένωση είχε ισοφαρίσει με αυτογκόλ του Μπα στο 52΄.

Ήταν αναμενόμενο ο Ολυμπιακός να μπει δυνατά στο ματς και να πιέσει από το ξεκίνημα κρατώντας πολύ ψηλά τις γραμμές του. Η πίεση απέδωσε καρπούς, ένα λάθος του Μουκουντί το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Χουάνγκ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι του Στάνκοβιτς, μόλις στο 7ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να επιτίθενται και στο 27΄ από σέντρα του Μπακαμπού και κεφαλιά-δυναμίτη του Βαλμπουενά άνοιξαν το σκορ.

Η εξέλιξη αυτή ήταν ό,τι χρειαζόταν για να αποκτήσει ενδιαφέρον το ματς. Ο Ολυμπιακός άρχισε να ελπίζει, ενώ η ΑΕΚ συνειδητοποίησε ότι εάν δεν γινόταν πιο επιθετική, το 3-0 δεν την εξασφάλιζε ούτε στο ελάχιστο. Η καλύτερη στιγμή των φιλοξενούμενων ήταν μια καταπληκτική φαλτσαριστή κεφαλιά του Πινέδα στο 44΄, που έφυγε λίγο έξω από την εστία του Πασχαλάκη. Έτσι, με το σκορ στο 1-0 το β΄ ημίχρονο προμηνυόταν ακόμα πιο συναρπαστικό.

Η ΑΕΚ αποφάσισε να δοκιμάσει τον «γνωστό» της τρόπο παιχνιδιού, ανεβάζοντας πολύ ψηλά την πίεση και δικαιώθηκε άμεσα. Μετά από την απόκρουση του Πασχαλάκη σε κλασικό τετ-α-τετ με τον Λιβάι στο 47΄, ο άσος από τον Τρίνινταντ και Τομπάγκο στάθηκε πιο τυχερός πέντε λεπτά αργότερα. Σε ένα σουτ που επιχείρησε έξω από τη περιοχή, «παρενέβη» ο Μπα, άλλαξε πορεία στη μπάλα η οποία κατέληξε στα δίχτυα. Η «κατάρα» με τα αυτογκόλ του Ολυμπιακού στην εφετινή σεζόν συνεχίστηκε.

Όμως πολύ γρήγορα, ο Ολυμπιακός ξαναπήρε το προβάδισμα με θαυμάσιο δεξί σουτ του Χουάνγκ από περίπου 25 μέτρα. Η πρόκριση παρέμενε ανοιχτή και το ματς απέκτησε «άγρια ομορφιά». Ο Αλμέιδα ρίσκαρε ολοκληρώνοντας της αλλαγές του ένα 20λεπτο πριν από τη λήξη. Ομοίως, ο Ανιγκό πήρε την απόφαση να παίξει «τα ρέστα του» στο 80΄ με Μασούρα, Ελ Αραμπί και σύνθημα για «φουλ επίθεση». Ήταν όμως πια αργά. Η ΑΕΚ φρόντισε να κλείσει τους διαδρόμους και να «σφραγίσει» την πρόκριση στον τελικό, όπου επιστρέφει μετά από τρία χρόνια.

Διαιτητής: Αλιζάρ Αγκάγεφ (Αζερμπαϊτζάν)

Κίτρινες: Φορτούνης, Μπακαμπού, Βαλμπουενά, Πασχαλάκης, Ρέαμπτσουκ, Μπα – Μοχαμαντί, Γαλανόπουλος, Σιμάνσκι, Γκατσίνοβιτς

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοζέ Ανιγκό): Πασχαλάκης, Σισέ, Μπα, Ρέαμπτσουκ, Ανδρούτσος (80΄ Μασούρας), Εμβιλά, Χουάνγκ, Μπιέλ (61΄ Βρουσάι), Φορτούνης (80΄ Ελ Αραμπί), Βαλμπουενά, Μπακαμπού

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα, Μήτογλου, Μουκουντί, Μοχαμάντι (13΄λ.τρ. Χατζισαφί), Γαλανόπουλος (72΄ Σιμάνσκι), Φερνάντες (62΄ Ελίασον), Μάνταλος (72΄ Γκατσίνοβιτς), Πινέδα, Τσούμπερ, Γκαρσία (72΄ Γιόνσον)

