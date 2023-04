Κοινωνία

Ραφήνα: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο μικρό σπίτι στην περιοχή.

Έσβησε λίγο πριν τις 23:00 η μεγάλη φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης σε μικρό σπίτι που βρίσκεται στη Ραφήνα, και συγκεκριμένα, δίπλα στο μεγάλο Ρέμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το σπίτι κατοικείται, ενώ από τη φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς.



Στο σημείο βρέθηκαν αμέσως δυνάμεις της πυροσβεστικής ενώ η φωτιά επεκτάθηκε νωρίτερα και σε δέντρο που βρίσκεται δίπλα στο σπίτι.

