Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: “Πράσινο” το League Cup με ανατροπή

Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 3ο Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς» της Ιστορίας του, καθώς νίκησε και στον δεύτερο τελικό τον Ολυμπιακό.



Ο Παναθηναϊκός κατέκτησε το 3ο League Cup «Νίκος Σαμαράς» της Ιστορίας του (τρίτο τα τελευταία τέσσερα χρόνια), καθώς νίκησε και στον δεύτερο τελικό τον Ολυμπιακό με 3-2 σετ στο ΟΑΚΑ κι έκλεισε την εφετινή του σεζόν με δύο τρόπαια (μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ), «μετριάζοντας» την πικρία του για την απώλεια του Challenge Cup και τους αποκλεισμούς τους απ’ τον ΠΑΟΚ στα ημιτελικά του Κυπέλλου και των play off του πρωταθλήματος.

Τα σετ: 22-25, 25-17, 17-25, 25-23, 15-12

Σε ένα ματς διαφήμιση για το άθλημα, που έσπασαν... καρδιές στο 4ο σετ και στο τάι-μπρέικ, ο Παναθηναϊκός έδειξε χαρακτήρα κι έβγαλε όταν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, σ’ ένα παιχνίδι που έμοιαζε πολύ μέχρι ένα σημείο με τον δεύτερο ημιτελικό του Challenge Cup, όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε τότε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή.

Τούτη τη φορά όμως οι «πράσινοι» είχαν τα ψυχικά αποθέματα να μείνουν «ζωντανοί» στο καθοριστικό 4ο σετ και να τελειώσουν τον τελικό στο τάι-μπρέικ, με σωστές επιλογές, καθαρό μυαλό και καθοριστική παρουσία απ’ τους Ερνάντες και Κόβαρ (μεγάλα μπλοκ στο φινάλε ο Ιταλός). Στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό και στο τέλος εποχής αρκετών παικτών της σημερινής ομάδας (όπως π.χ. ο Γιάκομπσεν), οι «πράσινοι» έφτασαν σε ένα τρόπαιο που είχαν ανάγκη για να κλείσουν με χαμόγελο τη σεζόν. Ο δε Ολυμπιακός επικεντρώνεται πλέον στους τελικούς του πρωταθλήματος (Volley League)και τις μεγάλες μάχες με τον ΠΑΟΚ που ξεκινούν την Τρίτη (18/4).

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ πιο πειστικά το πρώτο σετ «χτυπώντας» τον Παναθηναϊκό απ’ το σερβίς με τον Κουμεντάκη και συνολικά απ’ την επίθεσή του με τον εντυπωσιακό Στερν. Οι Πειραιώτες έχτισαν γρήγορα μια σημαντική διαφορά (8-12), άντεξαν στην αντεπίθεση του Παναθηναϊκού κι έκλεισαν το πρώτο σετ με 25-22, χάρις στην επίθεση του Κουμεντάκη και το σερβίς άουτ του Ερνάντες.

Στο δεύτερο σετ οι «πράσινοι» βελτίωσαν την υποδοχή τους, αλλά και τις αντιδράσεις τους στο μπλοκ, πέρασαν μπροστά με 4-3 και παρότι ο Ολυμπιακός «γύρισε» το σκορ (9-10) με τον Παγένκ, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να σταθεροποιήσει το σερβίς του, να πάρει μία διαφορά ασφαλείας και να ισοφαρίσει σε 1-1 (25-17).

Το τρίτο σετ ήταν μία... μικρογραφία του πρώτου, με τον Ολυμπιακό να παίρνει από νωρίς προβάδισμα και να χτίζει μία διαφορά ασφαλείας (4-10 και 5-12) εκμεταλλευόμενος τα λάθη των παικτών του «τριφυλλιού». Οι Κουμεντάκης και Στερν συνέχισαν να βγάζουν τρομερή ενέργεια στο μπλοκ και στην επίθεση και οι «ερυθρόλευκοι» πήραν... κεφάλι στα σετ με 2-1 (25-17).

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με 6-2, όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με 6-0 σερί πήρε το προβάδισμα, το οποίο κατάφερε να συντηρήσει βήμα με το βήμα ως το τέλος του σετ ως το 25-23 με το σερβίς του Τράβιτσα στο φιλέ.

Στο τάι-μπρέικ οι δύο ομάδες ήταν αποφασισμένες κι έτοιμες για όλα. Ο Ολυμπιακός για να οδηγήσει τον δεύτερο τελικό στο «χρυσό σετ» και ο Παναθηναϊκός για να πάρει το τρόπαιο. Οι δύο «αιώνιοι» πήγαιναν πόντο-πόντο, μέχρι το πρώτο μικρό «ξέσπασμα» των «πράσινων» και το 9-7 χάρις στο μπλοκ του Γιάκομπσεν στον Ιντάλγκο, σε ένα καθοριστικό σημείο του σετ.

Οι Πειραιώτες ισοφάρισαν σε 11-11, όμως ακολούθησε άλλο ένα μικρό σερί του «τριφυλλιού» με τα δύο μπλοκ του Κόβαρ σε Κουμεντάκη και Στερν και την επίθεση του Ερνάντες. Τη τελική «πινελιά» στη νίκη του Παναθηναϊκού έβαλε ο Φράγκος με πάιπ, διαμορφώνοντας το τελικό 15-12 και χαρίζοντας το Λιγκ Καπ στους «πράσινους».

Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 3 άσσους, 49 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 40 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού από 6 άσσους, 55 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 34 λάθη αντιπάλων.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Κόβαρ 16 (10/27 επ., 6 μπλοκ), Πετρέας 4 (2/8 επ., 2 μπλοκ), Γιάκομπσεν 2 (1/1 επ., 1 μπλοκ), Ρανγκέλ 8 (6/9 επ., 2 μπλοκ), Φράγκος 11 (11/19 επ., 50% υπ. - 41% άριστες), Ερνάντες 20 (19/36 επ., 1 μπλοκ) / Ζήσης (λ., 56% υπ. - 44% άριστες), Μπάσης 3 (3 άσσοι)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Αλμπέρτο Τζουλιάνι): Παγένκ 7 (6/11 επ., 1 μπλοκ), Στερν 24 (22/40 επ., 2 άσσοι), Κουμεντάκης 15 (11/28 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ, 62% υπ. - 33% άριστες), Τράβιτσα 2 (1/2 επ., 1 μπλοκ), Λινάρδος 1 (1/1 επ.), Ιντάλγκο 17 (13/25 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 38% υπ. - 34% άριστες) / Τζιάβρας (λ., 56% υπ. - 48% άριστες), Κομητούδης, Παπαγγελόπουλος 2 (1/4 επ., 1 μπλοκ), Ζουπάνι

