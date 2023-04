Κόσμος

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο - Συναγερμός στην Ιαπωνία

Οι ιαπωνικές αρχές έδωσαν εντολή στους κατοίκους της νήσους Χοκάιντο να σπεύσουν αμέσως σε καταφύγια.



Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα στην εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου, πυροδοτώντας πρόσκαιρο συναγερμό στο ιαπωνικό νησί Χοκάιντο, προτού η κυβέρνηση της Ιαπωνίας να διευκρινίσει πως δεν έπληξε το έδαφός της.

Ο πύραυλος «δεν έπεσε στο ιαπωνικό έδαφος», δήλωσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα. Ο ιάπωνας υπουργός Άμυνας Γιασουκάζου Χαμάντα από την πλευρά του ανέφερε πως ο «πιθανόν» διηπειρωτικός πύραυλος (ICBM) μάλλον δεν κατέπεσε εντός της ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Γενικά, η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει τους πυραύλους που δοκιμάζει με κλίση για να πάρουν ελλειπτική τροχιά και να μην περνούν πάνω από άλλες χώρες. Όμως βορειοκορεατικοί πύραυλοι έχουν περάσει πάνω από την ιαπωνική επικράτεια επανειλημμένα.

Νωρίτερα, το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο ανέφερε πως η Βόρεια Κορέα «εκτόξευσε πύραυλο άγνωστου τύπου προς την ανατολική θάλασσα», όπως ονομάζεται στην κορεατική χερσόνησο αυτή που στο Τόκιο αποκαλείται θάλασσα της Ιαπωνίας.

Η εκτόξευση προκάλεσε την αποστολή επείγοντος μηνύματος στους κατοίκους της νήσου Χοκάιντο, στο βόρειο τμήμα του ιαπωνικού αρχιπελάγους, που κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο είτε μέσα σε κτίρια, είτε υπογείως. Πάντως η ακτοφυλακή και οι τοπικές αρχές ανέφεραν κατόπιν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

Η εκτόξευση καταγράφεται ενώ στην Ιαπωνία προβλέπεται να γίνουν δυο υπουργικές σύνοδοι της G7 τις επόμενες ημέρες: των υπουργών Περιβάλλοντος στη Χοκάιντο (Σάββατο και Κυριακή) και των υπουργών Εξωτερικών στην Καρουιζάουα (Κυριακή και Δευτέρα).

Η ιαπωνική κυβέρνηση τόνισε πως η προειδοποίηση που εστάλη στους κατοίκους της Χοκάιντο ήταν προσήκουσα και όχι «λάθος», διά στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου Χιροκάζου Ματσούνο. Το σύστημα προειδοποίησης J-Alert σκοπό έχει «να ενημερώνονται οι πολίτες για τον κίνδυνο» και η κυβέρνηση «δίνει προτεραιότητα στην ασφάλεια» των Ιαπώνων, επέμεινε ο κ. Ματσούνο.

Στην Ουάσιγκτον, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία «καταδίκασε σθεναρά» τη δοκιμή «βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς». «Δεν έχει κλείσει η πόρτα στη διπλωματία, αλλά η Πιονγκγιάνγκ πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αποσταθεροποιητικές δραστηριότητές της», τόνισε η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, η Έιντριεν Γουότσον.

«Ραδιενεργό τσουνάμι»

Η Πιονγκγιάνγκ συνεχίζει τις εντατικές δοκιμές όπλων τους τελευταίους μήνες, με φόντο την αυξημένη ένταση με τη Σεούλ και την Ουάσιγκτον, που εντείνουν τη στρατιωτική συνεργασία τους και διεξάγουν κοινά γυμνάσια μεγάλης κλίμακας στην περιοχή. Οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται σε υψηλούς τόνους για την κλιμάκωση από πέρυσι.

Τη Δευτέρα, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν έδωσε εντολή να ενισχυθούν οι δυνατότητες της χώρας του ως προς την αποτροπή «ολοένα ταχύτερα», κατά τρόπο «πιο πρακτικό και επιθετικό», για να αντιμετωπιστεί η αύξηση «των γυμνασίων των αμερικανών ιμπεριαλιστών και των προδοτών, των νοτιοκορεατικών μαριονετών», στο πλαίσιο προετοιμασιών για να εξαπολυθεί «επιθετικός πόλεμος» εναντίον της χώρας του, σύμφωνα με το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Από την 23η Μαρτίου, η Πιονγκγιάνγκ ανακοίνωσε πως διεξήγαγε τρεις δοκιμές τηλεκατευθυνόμενου μη επανδρωμένου υποβρύχιου σκάφους ικανού να φέρει πυρηνική κεφαλή και να «προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι μεγάλης κλίμακας». Η Πιονγκγιάνγκ ανέφερε επίσης πως προχώρησε σε δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) τη 16η Μαρτίου.

Την περασμένη χρονιά, η Βόρεια Κορέα δήλωσε πως το καθεστώς πυρηνικής δύναμης που έχει αποκτήσει είναι «αμετάκλητο», ενταφιάζοντας τις όποιες ελπίδες υπήρχαν για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων για την αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου. Και τον Μάρτιο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε τον στρατό του να εντείνει τα γυμνάσια που διεξάγει ενόψει «αληθινού πολέμου». Ουάσιγκτον και Σεούλ αντέδρασαν με κοινά στρατιωτικά γυμνάσια, στα οποία συμμετείχαν αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά και «αόρατα» για τα ραντάρ μαχητικά.

Η Πιονγκγιάνγκ χαρακτηρίζει τα γυμνάσια αυτά πρόβες εισβολής στο έδαφός της και τα χαρακτήρισε την Τρίτη «υστερικά», προετοιμασία γα «απόλυτο πόλεμο» εναντίον της.

Από την πλευρά της, η Νότια Κορέα χαρακτήρισε «ανεύθυνη» τη Βόρεια Κορέα, κατηγορώντας τη πως διέκοψε τις επικοινωνίες των ένοπλων δυνάμεων των δυο κρατών την περασμένη εβδομάδα.

Οι στρατοί των δυο χωρών επικοινωνούν δυο φορές την ημέρα μέσω συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής, αλλά η Βόρεια Κορέα δεν απαντά πλέον από την 7η Απριλίου, σύμφωνα με το νοτιοκορεατικό υπουργείο Ενοποίησης.

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ προειδοποιούν από πέρυσι πως η Βόρεια Κορέα ετοιμάζεται να προχωρήσει σύντομα σε νέα δοκιμή πυρηνικού όπλου, την πρώτη από το 2017.

