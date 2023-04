Πολιτική

Κεφαλονιά: Ο Τσίπρας σε μπαρ στην Σάμη (εικόνες)

Επίσκεψη στην Κεφαλονιά πραγματοποιεί ο Αλέξης Τσίπρας.Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης είχε χαλαρή έξοδο στη Σάμη.



Στην Κεφαλονιά βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, καθώς θα πραγματοποιήσει προεκλογική περιοδεία στο νησί.

Το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, ο αρχηγός της αξιωματικής Αντιπολίτευσης είχε χαλαρή έξοδο στη Σάμη με θερμή υποδοχή από τους φίλους του ΣΥΡΙΖΑ όπου βρέθηκαν σε γνωστό στέκι της περιοχής.

Ο Αλέξης Τσίπρας συνομίλησε με πολίτες του νησιού με τους οποίους και τσούγκρισε τα ποτήρια, μαζί με ευχές για καλή Ανάσταση.

Σήμερα Μεγάλη Πέμπτη ο Αλέξης Τσίπρας θα επισκεφτεί στις 10:30 την κεντρική αγορά στο Αργοστόλι και στις 12:30 θα μεταβεί στο Ληξούρι, όπου θα μιλήσει στην κεντρική πλατεία του Δήμου.

