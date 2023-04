Αθλητικά

EuroCup - Προμηθέας: Ιστορική πρόκριση στους “8”

Οι Αχαιοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στην Μπουρζ αν Μπρες και πήραν το «εισιτήριο» για την οκτάδα.



Ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά του EuroCup, πήρε ο Προμηθέας Πατρών.

Οι Αχαιοί υπερασπίστηκαν την έδρα τους απέναντι στη γαλλική Μπουρζ αν Μπρες στη φάση των «16» της διοργάνωσης και με το τελικό 89-75 πήραν το «εισιτήριο» για την οκτάδα, όπου θα αντιμετωπίσουν με μειονέκτημα έδρας σε νοκ άουτ αγώνα την ουκρανική Προμετέι.

Ο Προμηθέας μπήκε δυναμικά στον αγώνα και με διάθεση σε άμυνα και επίθεση έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +11 (24-13), ενώ χωρίς να χάσει την αυτοσυγκέντρωση του έμεινε σε απόσταση ασφαλείας μέχρι το ημίχρονο (41-33).

Στην τρίτη περίοδο, η Μπουρζ αύξησε την παραγωγικότητα της μειώνοντας στους έξι πόντους (61-55), αλλά μέχρι εκεί... Με τους Αχαιούς να φορτώνουν το αντίπαλο καλάθι με 28 πόντους στον... επίλογο του αγώνα, όχι μόνο δεν απειλήθηκαν, αλλά έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στην πρόκριση τους με το τελικό 89-75.

Πρώτος σκόρερ του Προμηθέας ο Άντονι Κάουαν με 20 πόντους (5/5 τρίποντα), 6 ριμπάουντ και 10 ασίστ, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Αρνόλντας Κουμπόλκα με 20 πόντους. Από τη γαλλική ομάδα των 21 λαθών, που ολοκλήρωσε το εφετινό ευρωπαϊκό ταξίδι της, ξεχώρισε ο γνώριμος μας από την περυσινή θητεία του στον Κολοσσό Ρόδου, Τζόρνταν Φλόιντ, με 16 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 24-13, 41-33, 61-55, 89-75

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Βίλιους, Ζαμόισκι, Ουντιάνσκι

Οι συνθέσεις:

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Χριστόπουλος): Κάουαν 20 (5), Ντάνγκουμπιτς 7 (1), Κοντίτ 12, Τσαϊρέλης, Μουράτος 5, Γκίκας 2, Λάγιος, Σίμπσον, Χογκ 10 (1), Τόμασον 13 (1), Τανούλης, Κουλμπόκα 20 (4).

ΜΠΟΥΡΖ (Φοτού): Μπενίτεθ 2, Κουρμπί 9 (3), Μάσενατ, Φλόιντ 16 (1), Πάλμερ 5, Πελός 12 (2), Σασάνγκ 10 (1), Μάικ 13 (1), Κόκιλα 2, Μπριμά 3, Ζουλιέν 3 (1).

