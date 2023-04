Οικονομία

Πάσχα - Εορταστικό ωράριο: πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα την περίοδο των εορτών.

Σε εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, καθώς πλησιάζουμε το Πάσχα. Το εορταστικό ωράριο καταστημάτων για τη Μεγάλη Εβδομάδα έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από την περασμένη Πέμπτη (6/4).

Όπως ανακοίνωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, το προτεινόμενο εορταστικό ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων έχει ως εξής:

Μ. Πέμπτη 13/4/2023 09:00 – 21:00

Μ. Παρασκευή 14/4/2023 13:00 – 19:00

Μ. Σάββατο 15/4/2023 09:00 – 15:00

Πάσχα 16/4/2023 Αργία

Δευτέρα 17/4/2023 Αργία

Το πασχαλινό ωράριο των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, το πασχαλινό ωράριο είναι το εξής:

Μ. Πέμπτη 13/4/2023 10:00 – 21:00

Μ. Παρασκευή 14/4/2023 13:00 – 19:00

Μ. Σάββατο 15/4/2023 10:00 – 16:00

Πάσχα 16/4/2023 Αργία

Δευτέρα 17/4/2023 Αργία.