Πάσχα: Μαζική έξοδος από την Αττική

Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το Πάσχα. Στο λιμάνι του Πειραιά ο Γιάννης Πλακιωτάκης.



Σε εξέλιξη είναι από το πρωί στα λιμάνια της Αττικής η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα.

Από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, αναμένεται να ξεκινήσει το μεγαλύτερο κύμα, με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή να προχωρά σε μέτρα διευκόλυνσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και οχημάτων.

Το πρωί, ο υπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Πλακιωτάκης, συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Ναυτιλίας Κώστα Κατσαφάδο και τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Γεώργιο Αλεξανδράκη, βρέθηκε στην πύλη Ε-7 στο λιμάνι του Πειραιά κατά τον απόπλου του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου Blue star Delos που αναχώρησε για Πάρο-Νάξο-Θήρα με 2400 επιβάτες και 367 ΙΧ.

Ο υπουργός Ναυτιλίας σε δηλώσεις του τόνισε ότι έως σήμερα έχουν ελεγχθεί και επιθεωρηθεί όχι μόνο σε τακτικούς αλλά και έκτακτους ελέγχους όλα τα πλοία της ακτοπλοϊας. Πρόσθεσε ότι η ασφάλεια των δεκάδων χιλιάδων επιβατών αλλά και των πληρωμάτων είναι πάντα σταθερή μας προτεραιότητα.

Ο κ.Πλακιωτάκης ευχήθηκε καλό ταξίδι σε όλες και όλους, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα.

Σημειώνεται ότι σήμερα Μ.Πέμπτη από τον Πειραιά αναμένεται να αναχωρήσουν 19 δρομολόγια πλοίων για Κυκλάδες, νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Κρήτη.

Χθες, Μ.Τετάρτη, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 13 απόπλοι πλοίων, ενώ αναχώρησαν 15.372 επιβάτες. Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού αναχώρησαν 29 πλοία με 5.718 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 12 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν 5.221 επιβάτες ενώ από το Λαύριο 7 δρομολόγια με 1.655 επιβάτες.

Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι από τα λιμάνια της Αττικής σε 46 δρομολόγια από 13/04/2023 έως 16/4/2023 αναμένεται να ταξιδέψουν 37.093 επιβάτες και 5.592 Ι.Χ.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τις Κυκλάδες η πληρότητα στα πλοία αγγίζει το 95% για σήμερα ενώ για τα Δωδεκάνησα υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας στις καμπίνες.Αυξημένη πληρότητα υπάρχει και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Αυξημένη η κίνηση και στα ΚΤΕΛ

Αρκετοί είναι οι ταξιδιώτες που επιλέγουν τα λεωφορεία (ΚΤΕΛ) για την έξοδο του Πάσχα.

Ειδικότερα, το περασμένο Σαββατοκύριακο ταξίδεψε ο μεγαλύτερος όγκος των εκδρομέων από τη Θεσσαλονίκη προς τις υπόλοιπες περιοχές, κυρίως φοιτητές που επέστρεφαν στα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να προστεθούν επιπλέον δρομολόγια ΚΤΕΛ. Από την Μ. Δευτέρα, μέχρι και σήμερα, από τον σταθμό ΚΤΕΛ της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχουν επιπλέον δρομολόγια, παρά μόνο στις γραμμές που αφορούν την Αθήνα, την Λάρισα και την Κατερίνη.

