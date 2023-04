Κόσμος

Ο Τραμπ καταθέτει ενώπιον της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έφθασε στο Μανχάταν για να καταθέσει ενώπιον της γενικής εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, ανέφερε ο ίδιος σήμερα με καταχώρισή του στη δική του πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Η Τζέιμς κατέθεσε αγωγή τον περασμένο Σεπτέμβριο στο πολιτειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης στο Μανχάταν κατά του Τραμπ και των τριών ενήλικων παιδιών του για απάτη, κατηγορώντας τους ότι παραποίησαν τις αξίες ακινήτων για να πετύχουν ευνοϊκά δάνεια και φορολογικά οφέλη. Μετά την αγωγή της Τζέιμς, ο Τραμπ κατέθεσε κι αυτός αγωγή εναντίον της.

Το Μάρτιο, ο Τραμπ ζήτησε από το δικαστήριο να καθυστερήσει κατά έξι μήνες την εκδίκαση της υπόθεσης, προσθέτοντας ότι αυτή η παράταση των προθεσμιών θα του δώσει τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσει τον «τεράστιο» όγκο του υλικού, που περιλαμβάνει εκατομμύρια σελίδες εγγράφων, και να θέσει ερωτήματα σε δεκάδες μάρτυρες.

«... Θα μπορέσω επιτέλους να δείξω πόσο σπουδαία, επικερδής και πολύτιμη εταιρεία οικοδόμησα, στην πραγματικότητα μία από τις σπουδαιότερες εταιρείες ακινήτων σε όλο τον κόσμο», έγραψε σήμερα ο Τραμπ σε άλλη καταχώρισή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Σε βάρος του Τραμπ, ο οποίος επιδιώκει να κερδίσει και πάλι την προεδρία το 2024, έχουν επίσης απαγγελθεί κατηγορίες νωρίτερα αυτόν τον μήνα από το γραφείο του περιφερειακού εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ.

Ο πρώην πρόεδρος κατηγορείται για 34 κακουργήματα παραποίησης επιχειρηματικών αρχείων σχετικά με κατηγορίες ότι ενορχήστρωσε πληρωμές σε δύο γυναίκες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016 για να εμποδίσει τη δημοσιοποίηση των σεξουαλικών συνευρέσεών του μαζί τους.

