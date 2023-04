Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο άνδρας που πάτησε δημοτικό αστυνομικό με το αυτοκίνητο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο οξύθυμος οδηγός συνελήφθη μετά από την σε βάρος του καταγγελία από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους.



Aφέθηκε ελεύθερος ο 62χρονος οδηγός που μετά από καυγά για κλήση στη Λεωφόρο Στρατού, στη Θεσσαλονίκη, μπήκε στο όχημά του και πάτησε το πόδι δημοτικού αστυνομικού που ήταν στο σημείο.

Ο καυγάς του οδηγού και των τριών αστυνομικών καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο, το οποίο ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ορίστηκε δικάσιμος για την υπόθεση.

Ο οξύθυμος οδηγός συνελήφθη μετά από την σε βάρος του καταγγελία από τρεις δημοτικούς υπαλλήλους μετά το επεισόδιο με τον ελαφρύ τραυματισμό.

Η λογομαχία ξεκίνησε όταν ο 62χρονος είχε παρκάρει παράνομα το πρωί της Μεγάλης Τρίτης σε κεντρικό δρόμο της Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο

Πάσχα - Εορταστικό ωράριο: πώς θα λειτουργήσουν τα καταστήματα

Αντετοκούνμπο: το 2020 σκέφτηκα να σταματήσω το μπάσκετ