Πλεύρης - Κασιδιάρης: Η φωτογραφία και η απάντηση του Υπουργού

Μια φωτογραφία με τον Θάνο Πλεύρη να ανταλλάσσει χειραψία με τον Ηλία Κασιδιάρη «κυκλοφορεί» στα social media και ο υπουργός Υγείας απαντά με ανάρτηση στο twitter.



Απάντηση μέσω Twitter έδωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, για την φωτογραφία που «κυκλοφορεί» τις τελευταίες ώρες στα social media, στην οποία φαίνεται ο ίδιος να κάνει χειραψία με τον Ηλία Κασιδιάρη.

Όπως εξηγει στην ανάρτησή του ο Θάνος Πλεύρης πρόκειται για φωτογραφία από τον Ιανουάριο του 2017 όταν είχε επιστρέψει στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας μετά τη δίμηνη νοσηλεία και θεραπεία που ακολούθησε τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του όταν είχε διαγνωστεί με σηψαιμία λόγω ενδονοσοκομειακής μόλυνσης τον Νοέμβριο του 2016.

«Τότε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Κασιδιάρης μου ευχήθηκαν περαστικά.Τώρα χρησιμοποιούν αυτή τη φωτό για μικροκομματικούς λόγους. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ξαναεύχονται να πεθάνω» προσθέτει ο Θάνος Πλεύρης στην ανάρτησή του.

Τον Ιανουάριο 2017 γύρισα στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας μετά από 2μηνη νοσηλεία και θεραπεία.Τότε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και ο Κασιδιάρης μου ευχήθηκαν περαστικά.Τώρα χρησιμοποιούν αυτή τη φωτό για μικροκομματικούς λόγους.Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ξαναεύχονται να πεθάνω.

— Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) April 12, 2023

