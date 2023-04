Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού

Πώς θα κάνετε την αίτηση για το επίδομα παιδιού. Τι να προσέξετε.

Άνοιξε και λειτουργεί σήμερα, 13 Απριλίου 2023, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21–Επίδομα Παιδιού, προκειμένου οι δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση για το έτος 2023, να υποβάλουν και να ξεκινήσει η διαδικασία της καταβολής της 2ης δόσης.

Όπως αναφέρει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) σε ανακοίνωσή του, οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr) ή μέσω του διαδικτυακού τόπου www.opeka.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί, βάσει των εξαρτώμενων τέκνων, που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2023 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2021.

Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπ' όψιν για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022.

Οι πολίτες πρέπει να προσέχουν ότι, για να ολοκληρωθεί η αίτηση, πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπ' όψιν.

