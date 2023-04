Πολιτική

Γεραπετρίτης για Τζανερίκο: καμία απολύτως ανταλλαγή, κανένα παζάρεμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με όσα ειπώθηκαν από τον παραιτηθέντα αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερίκου.

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως ανταλλαγή, δεν υπάρχει κανένα παζάρεμα. Η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση αξιών και δεν πρόκειται να κάνει καμία έκπτωση», ανέφερε σε δηλώσεις του, από το Ηράκλειο όπου βρίσκεται για την επίσημη παρουσίαση του ψηφοδελτίου της ΝΔ, ο υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για θέματα Μεταφορών και Υποδομών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο κ. Γεραπετρίτης σε ερώτηση δημοσιογράφων για τον παραιτηθέντα αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Χρήστου Τζανερίκου, ανέφερε ειδικότερα: «βεβαίως είχα εκτενή διαβούλευση με την ηγεσία του Αρείου Πάγου και με την πρόεδρο και με τον αντιπρόεδρο, τον κ. Τζανερίκο, στο πλαίσιο των διατάξεων και σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά ζητήματα, δεν υπήρξε όμως καμία απολύτως συζήτηση γι' αυτά τα οποία αναφέρονται». Πρόσθεσε δε ότι σημασία για τη χώρα έχει «να μπορέσει να συνεχίσει τη δημοκρατική της πορεία και μορφώματα τα οποία είναι αντιδημοκρατικά, φασιστικά, θα πρέπει να μένουν εκτός πολιτικής σκηνής και αυτό θα πρέπει να είναι η επιδίωξη όλων μας».

Ο κ. Γεραπετρίτης νωρίτερα το πρωί είχε συνάντηση με το δήμαρχο Ηρακλείου και τον περιφερειάρχη με επίκεντρο την εξέλιξη των μεγάλων έργων στο νησί, που όπως είπε «θα αλλάξουν την Κρήτη για τις επόμενες δεκαετές» και πως οι υποδομές αυτές «θα αναβαθμίσουν το νησί, έτσι ώστε μα μπορεί να είναι πολιτιστικό προϊόν όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως για την καθημερινότητα των ανθρώπων που υπηρετούν».

Χθες ο κ. Γεραπετρίτης είχε επαφές στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας το οποίο, όπως τόνισε, «αναδεικνύει την εξωστρέφεια της ελληνικής, πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας».

Σε ό,τι αφορά το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο τόνισε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο ανανέωσης, με νέους ανθρώπους που προέρχονται από την κοινωνία, έχουν αναδειχθεί μέσα από τη δίκη τους δουλειά, ένα ψηφοδέλτιο αντιπροσωπευτικό, στο μέτρο που αναδεικνύει όλα τα στρώματα, όλα τα επαγγελματικά υπόβαθρα, με σημαντική συμμετοχή γυναικών» και πως «το ψηφοδέλτιο αυτό θα δώσει καλά αποτελέσματα για την Κρήτη, τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και για τη χώρα για την αναβάθμιση του πολιτικού προσωπικού».





Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο

Ηράκλειο: Μπαλκόνι διαλύθηκε μετά από έκρηξη (εικόνες)

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Ο τερματοφύλακας αρνείται τις κατηγορίες