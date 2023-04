Κοινωνία

Ληστείες σε βάρος ανηλίκων σε Ακρόπολη και Μαρούσι

Η Αστυνομία διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.



Ανήλικοι έπεσαν θύματα ληστείας σε δύο περιστατικά που σημειώθηκαν το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης, στις περιοχές της Ακρόπολης και του Αμαρουσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 19:30, στην Ακρόπολη, τρεις άγνωστοι πλησίασαν μια παρέα τριών 15χρονων και αφού τους χτύπησαν, τους αφαίρεσαν τα κινητά τηλέφωνά τους. Αμέσως μετά οι δράστες τράπηκαν σε φυγή.

Αργότερα, στις 21:20, δύο άτομα αφού ακινητοποίησαν 16χρονο, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στο Μαρούσι, του πήραν το κινητό τηλέφωνό του και εξαφανίστηκαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. διενεργεί έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

