La Repubblica - Καϊλή: Περιμένω με αγωνία το “βραχιολάκι” για να βρεθώ εκτός φυλακής

Η πρώτη δήλωση της Εύας Καϊλή μετά την είδηση ότι θα βρεθεί εκτός φυλακής με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι».



Την πρώτη δήλωση της Εύας Καϊλή μετά την είδηση ότι θα βρεθεί εκτός φυλακής με ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» μεταδίδει σε δημοσίευμά της η ιταλική εφημερίδα La Repubblica.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα η Εύα Καϊλή δηλώνει «ανυπόμονη» μέχρι να βρεθεί το «βραχιολάκι» προσθέτοντας ότι την πρώτη ημέρα μετά από σχεδόν πέντε μήνες στη φυλακή θέλει να την περάσει στο σπίτι με την κόρη της.

Η Εύα Καϊλή δηλώνει, επίσης, ότι θα παραμείνει στις Βρυξέλλες και θα συνεχίσει «τη μάχη για την αθωότητά της».

«Περιμένω εναγωνίως για το ηλεκτρονικό βραχιολάκι ώστε να βρεθώ εκτός φυλακής. Την πρώτη ημέρά θέλω απλά να είμαι σπίτι με την κόρη μου. Όλη τη μέρα μαζί της. Από τον Ιανουάριο την έβλεπα μόνο δύο φορές το μήνα. Θα παραμείνω στις Βρυξέλλες, θα συνεχίσω να δίνω μάχη για την αθωότητά μου» είναι τα λόγια της Εύας Καϊλή που μεταφέρει η La Repubblica.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής θα αποφυλακιστεί το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, κάτι το οποίο εξαρτάται καθαρά από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και όπως δήλωσε ο δικηγόρος της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ένα μεγάλο ζήτημα για το πόσο γρήγορα θα βγει η κα Καϊλή είναι το πόσο γρήγορα θα βρεθεί βραχιολάκι καθώς φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη στο Βέλγιο.



Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό η Εύα Καϊλή, μετά την αποφυλάκισή, θα μείνει σε ξεχωριστό σπίτι από τον σύντροφό της, όπως είπε ο δικηγόρος της. Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος σημείωσε ότι, έτσι κι αλλιώς θα ήθελε να μείνει σε άλλο σπίτι από τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι η Εύα Καϊλή.

