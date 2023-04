Life

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Τι θα δούμε στην πρώτη εκπομπή (βίντεο)

Η Σοφία Αλιμπέρτη από τη Δευτέρα 17 Απριλίου και καθημερινά στις 16:00 στον ΑΝΤ1 θα μοιράζεται μαζί μας το motto της ζωής της: «Ζήσε αλλιώς».



Αγαπημένη παρουσιάστρια, με εμπειρία, επικοινωνιακό ταλέντο, αμεσότητα, αφοπλιστική ειλικρίνεια και αισιόδοξη ματιά, η Σοφία Αλιμπέρτη επιστρέφει μετά από 14 χρόνια στην τηλεόραση με μια σύγχρονη εκπομπή στον ΑΝΤ1.

Στο «Ζήσε αλλιώς», θα αναζητά, θα ρωτά και θα μαθαίνει όλα εκείνα που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ψυχικής και σωματικής μας υγείας και ευεξίας.

Μέσα από ερωτήματα, έρευνες και συνομιλίες με ειδικούς επιστήμονες, συζητήσεις με το κοινό στο στούντιο, αλλά και μαρτυρίες, προβληματισμούς και συνεντεύξεις γνωστών προσώπων, που θα είναι καλεσμένοι στην εκπομπή, η Σοφία θα δείχνει έναν διαφορετικό δρόμο για να ζήσουμε αλλιώς. Η εκπομπή θα κλείνει το μάτι, με αισιοδοξία, σε όσα μας απασχολούν γύρω από την υγεία και την ομορφιά, προτείνοντας απλές και κατανοητές λύσεις, μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές και παρεμβάσεις που μπορούμε να κάνουμε για να γίνει η ζωή μας καλύτερη.

Στο πλευρό της Σοφίας Αλιμπέρτη, συμπαρουσιαστής θα είναι ο Χειρουργός-Οδοντίατρος Κωνσταντίνος Δέδες για να αναδεικνύουν μαζί νέους τρόπους αντιμετώπισης ιατρικών θεμάτων. Ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Δρ. Κωνσταντίνος Ξένος, θα μοιράζεται μαζί μας καθημερινά χρήσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές διατροφής και ευζωίας.

Στην εκπομπή, με μια ξεχωριστή στήλη, θα μας παρουσιάζει, ανά διαστήματα, θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος η Ιωάννα Παλιοσπύρου.

Το «ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» έρχεται καθημερινά στον ΑΝΤ1 για να αλλάξει τη ζωή μας. Η Σοφία Αλιμπέρτη, ο Κωνσταντίνος Δέδες και ο Κωνσταντίνος Ξένος από τη Δευτέρα 17 Απριλίου και καθημερινά στις 16:00 μας προσκαλούν και μας βοηθούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από τη νέα εκπομπή «Ζήσε Αλλιώς».

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ 1Ο ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Τα τελευταία χρόνια το έμφραγμα αφορά όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους. Πώς το παθαίνουμε; Ποια είναι τα συμπτώματα; Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε έγκαιρα; Η Σοφία Αλιμπέρτη και ο Κωνσταντίνος Δέδες υποδέχονται τον καρδιολόγο Εμμανουήλ Καλλιέρη. Ο Στέλιος Ρόκκος μας μιλάει για το νέο ξεκίνημα στη ζωή του, μετά το έμφραγμα που υπέστη στη Λήμνο.

Γιατί ξεχνάω; Αφηρημάδα ή σύμπτωμα προβλήματος; Η νευρολόγος Βάσω Ζησιμοπούλου απαντά και η Σοφία Αλιμπέρτη παίζει το παιχνίδι μνήμης.

Η δυσκοιλιότητα επηρεάζει την καθημερινότητά μας. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε; Ο Κωνσταντίνος Ξένος, ο διατροφολόγος της εκπομπής ξέρει τον τρόπο και τον μοιράζεται.

Κι όμως, το αίμα σου μπορεί να σε κάνει πιο νέα και γίνεται εύκολα με το Bio Filler. Ο πλαστικός χειρουργός Σπύρος Γεωργόπουλος εξηγεί πώς εφαρμόζεται και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά!

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ»_ Με τη Σοφία Αλιμπέρτη: Πρεμιέρα, Δευτέρα 17 Απριλίου, στις 16:00 και καθημερινά στον ΑΝΤ1.

