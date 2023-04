Υγεία - Περιβάλλον

Λιβανάτες: πεθανε ξαφνικά μητέρα διδύμων

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία από την ξαφνική απώλεια της νεαρής μητέρας.

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση του αιφνιδιου θανάτου μίας 33χρονης γυναίκας από τις Λιβανάτες.

Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, βρέθηκε στο κρεβάτι της χωρίς τις αισθήσεις της το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης (13/4) από τον σύζυγό της κι όλα δείχνουν ότι «έφυγε» ξαφνικά στον ύπνο της.

Επρόκειτο για ένα ευτυχισμένο ζευγάρι που τα τελευταία χρόνια είχε συμπληρώσει την ευτυχία του με τα διδυμάκια τους. Όλοι τους γνώριζαν στις Λιβανάτες όπου διέμεναν, αλλά και στην Αταλάντη όπου ήταν ο τόπος καταγωγής της 33χρονης και έχουν μόνο καλά λόγια να πουν.

Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πως ένας τόσο νέος άνθρωπος, από τη μία στιγμή στην άλλη έφυγε ξαφνικά.

Για το τραγικό συμβάν ενημερώθηκε και το ΑΤ Λοκρών που παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

