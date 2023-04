Κοινωνία

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκληματος: έρευνα για “ψεύτικες” γυμνές φωτογραφίες γυναικών στο διαδίκτυο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπως φαίνεται κάποιοι χρησιμοποιούν υλικό από ανυποψίαστα θύματα και με επεξεργασία, φτιάχνουν fake γυμνές φωτογραφίες.

Μία νέα τεράστια υπόθεση, σχετικά με ψεύτικες γυμνές φωτογραφίες δεκάδων χιλιάδων γυναικών παγκοσμίως, διακινούνται τον τελευταίο καιρό στο διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας.

Οι φωτογραφίες αντλούνται κατά κύριο λόγο από το Instagram και το Facebook των γυναικών και μέσω προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης δέχονται επεξεργασία έτσι ώστε να αφαιρούνται τα ρούχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν είναι η πρώτη φορά, που γίνεται κάτι τέτοιο.

Φαίνεται πως τις τελευταίες ημέρες κάποιοι έχουν αναπαράγει φωτογραφίες σε τέτοιες ομάδες, κάποιες από τις οποίες δεν είναι πλέον ενεργές.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες έχουν περίπου τριάντα καταγγελίες στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος από πολίτες χωρίς κάποιος να λέει ότι αναγνώρισε τον εαυτό του στις φωτογραφίες.

Το ζήτημα ερευνά η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αλλά μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά ούτε οι διαχειριστές ούτε εάν απεικονίζονται στις φωτογραφίες Ελληνίδες.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Ο τερματοφύλακας αρνείται τις κατηγορίες

Ηράκλειο: Μπαλκόνι διαλύθηκε μετά από έκρηξη (εικόνες)