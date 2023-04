Κόσμος

Χάγη: εκκένωση στο κτήριο του Κοινοβουλίου

Ομάδα πυροτεχνουργών έχει σπεύσει στο σημείο. Τι αναφέρουν πληροφορίες.

Το κτίριο του ολλανδικού κοινοβουλίου εκκενώθηκε σήμερα για λίγη ώρα έπειτα από συναγερμό για βόμβα που αποδείχθηκε φάρσα.

Η ολλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι πυροτεχνουργοί ερεύνησαν πακέτο που στάλθηκε στο κτίριο του κοινοβουλίου στην Χάγη μετά την εκκένωσή του και μία ώρα αργότερα η πρόσβαση στην έδρα του κοινοβουλίου αποκαταστάθηκε.

Ο ολλανδός ακροδεξιός, αντιισλαμιστής πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς δήλωσε ότι η εντολή εκκένωσης δόθηκε εξαιτίας ψεύτικης βόμβας με αποδέκτη τον ίδιο που είχε σταλεί στο κοινοβούλιο.

«Πακέτο με ένα αρκουδάκι και καλώδια με εμένα αποδέκτη παραδόθηκε στην αίθουσα του ταχυδρομείου του κοινοβουλίου», έγραψε ο Βίλντερς στο Twitter.

«Ευτυχώς χωρίς εκρηκτικά και ακίνδυνο, αλλά σίγουρα καθόλου αστείο».

Ο Γκέερτ Βίλντερς, του οποίου το ακροδεξιό Κόμμα της Ελευθερίας είναι η δεύτερη σε μέγεθος πολιτική δύναμη στην Ολλανδία, ζει προστατευόμενος από αυστηρά μέτρα ασφαλείας εξαιτίας των απειλών για την ζωή του.

