Εκλογές 2023 - Τσίπρας από Αργοστόλι: πολιτική και κοινωνική Ανάσταση στις 21 Μαΐου (εικόνες)

Τι δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την περιοδεία του στην Κεφαλονιά.

Στην κεντρική αγορά του Αργοστολίου περιόδευσε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Κεφαλλονιά.

Ο κ. Τσίπρας συνομίλησε με καταστηματάρχες, πολίτες, εργαζόμενους και συνταξιούχους για προβλήματα της καθημερινότητας και στη συνέχει απήθυνε ανοιχτή ομιλία στους συγκεντρωμένους πολίτες. "Δικαιοσύνη μάθετε οι ενοικούντες επί της γης". Με αυτές τις επτά λέξεις που ακούγονται στις εκκλησίες την Μεγάλη Εβδομάδα θέλησε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κεφαλλονιά να τονίσει την διαχρονικότητα του αιτήματος των πολιτών για την δικαιοσύνη. "2.000 χρόνια μετά και πόσο επίκαιρος είναι ο στίχος που ακούγεται στις εκκλησιές. Αυτό ήταν το ζητούμενο τότε και είναι το ζητούμενο και σήμερα στη χώρα μας" υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας σημειώνοντας ότι βλέπουμε το 99% του παραγόμενου πλούτου να πηγαίνει στο 1% του πληθυσμού.

"Οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Και οι ανισότητες να διευρύνονται δραματικά σημαντικά τα τέσσερα τελευταία χρόνια" επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Την ίδια στιγμή, όπως είπε, "βλέπουμε τη σημαντική πλειοψηφία των νοικοκυριών να μην μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τους λογαριασμούς, την ακριβότερη βενζίνη και τον εφιάλτη του σούπερ μάρκετ και οι 15 μεγάλες επιχειρήσεις να έχουν ρεκόρ κερδοφορίας με κέρδη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Την ίδια ώρα, το 96% των επιχειρήσεων να μην μπορεί να πλησιάσει την τράπεζα και το 4% να δανείζεται και να ξαναδανείζεται και τα πρώτα εκατομμύρια του ταμείου ανάκαμψης να πηγαίνουν σε επιχειρήσεις μετρημένες στα δάκτυλα των δύο χεριών".

Μιλώντας στους κατοίκους του Αργοστολίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον τοπικό βουλευτή της ΝΔ κ. Καππάτο. "Για 5 και 10 χιλιάδες ευρώ έρχονται τα κοράκια, τα οποία υπηρετεί και ο προκομμένος βουλευτής σας της Κεφαλλονιάς, να πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων και την ίδια στιγμή η ΝΔ έχει 400 εκατομμύρια ευρώ χρέη στις τράπεζες, αλλά κανείς δεν νοιάζεται γι αυτό. Αν σε λένε Παπαθανάση και είσαι υπουργός, μπορεί να έχεις 2 εκατ. ευρώ δάνειο, αλλά με ένα πενηντάρικο να καθαρίσεις. Πόσο πιο επίκαιρο είναι το μήνυμα της δικαιοσύνης" ανέφερε.

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική και κατηγόρησε για υποκρισία τον Κυριάκο Μητσοτάκη που υποσχέθηκε καλύτερους μισθούς και οδήγησαν κυρίως την μεσαία τάξη να ζει με κουπόνια. "Υποσχέθηκαν καλύτερες δουλείες και δημιούργησαν εργασιακή ζούγκλα, κυρίως για τους νέους. Υποσχέθηκαν καλύτερες συντάξεις και πήραν 7 δισ. ευρώ από τους συνταξιούχους. Η μόνη αύξηση που είδαν ήταν αυτή που είχε νομοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ το 2017. Υποσχέθηκαν ασφάλεια κι έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας στους πολίτες τόσο σε σχέση με την εγκληματικότητα όσο και με το κοινωνικό κράτος" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αναφερόμενος ειδικά για την Κεφαλλονιά μίλησε για την υποβάθμιση του τομέα της υγείας στα 4 τελευταία χρόνια και για αντιμετώπιση των κατοίκων της ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

Αναφερόμενος στο επιτελικό κράτος της ΝΔ, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι τελικά κατέληξε να έχει να γίνει ένα κράτος ρουσφετιού, πελατειακών σχέσεων, απευθείας αναθέσεων και ένα κράτος που φοβίζει τους πολίτες. "Δείτε τι έκαναν με την εκτός σχεδίου δόμηση, που έφεραν νομοσχέδιο να προωθήσει την μικρή ιδιοκτησία σε λίγα χέρια και τώρα που προεκλογικά δεν μπορούν να το προχωρήσουν το παγώνουν".

Κατηγόρησε την ΝΔ για μέγιστη υποκρισία: "Τους βλέπουμε δήθεν αυτές τις ήμερες ότι νοιάζονται για τους αδύναμους, ότι νοιάζονται για τη μεσαία τάξη". "Τέσσερα χρόνια που ήταν στην κυβέρνηση τι έκαναν;" αναρωτήθηκε. Η μέγιστη υποκρισία όμως της ΝΔ, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, "είναι να μας λέει ότι τάχα νοιάζεται που θα μπει η ακροδεξιά στην Βουλή, την ώρα που έχει δίπλα του τον Βορίδη, τον Άδωνη και τον Πλεύρη". "Τρία χρόνια άφηνε τον Κασιδιάρη να κάνει προεκλογικό αγώνα μέσα από την φυλακή. Δεν τον ένοιαζε. Και τώρα που βλέπει ότι μέσα από την πολιτική του διεύρυνε τις ανισότητες και μέσα από την ατζέντα που προώθησε την ατζέντα της ακροδεξιάς, φράχτες, μετανάστες, πατριδοκαπηλεία, βλέπει να γιγαντώνεται το μόρφωμα της ακροδεξιάς που νομίζαμε ότι είχαμε ξεμπερδέψει" επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας ότι "το πρόβλημά του κ. Μητσοτάκη δεν είναι αν θα μπει ο Κασιδιάρης στη Βουλή. Το πρόβλημά του είναι να μη υπάρχει άλλος υποδοχέας αυτής της ακροδεξιάς ψήφου που ήθελε να είχε μόνο αυτός. Διότι πήρε τα διαπιστευτήρια με τα συλλαλητήρια για την Μακεδονία που δήθεν εμείς την πουλήσαμε" σημείωσε και υπογράμμισε ότι "αντί να νομοθετήσει όπως του είπε ο ΣΥΡΙΖΑ, οδηγούμαστε σήμερα σε μια τρομακτική θεσμική ακροβασία η οποία κάνει τον Κασιδιάρη μάγκα. Κάνει την ακροδεξιά κεντρικό θέμα της πολιτικής συζήτησης".

Ο Αλέξης Τσίπρας στην συνέχεια μίλησε με έμφαση για τις καταγγελίες του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου και την πρόταση δωροδοκίας από ανώτατο κυβερνητικό παράγοντα, καλώντας τον πρωθυπουργό να δώσει άμεσα απαντήσεις. "Λέει ο επικεφαλής του Α' τμήματος του Αρείου Πάγου ότι ο κύριος Γεραπετρίτης και ότι ακόμη ένας ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας επιχείρησαν να τον δωροδοκήσουν. Οφείλει να απαντήσει ο Μητσοτάκης. Ποιος είναι αυτός ο ανώτερος κυβερνητικός παράγοντας που επιχείρησε να δωροδοκήσει δικαστή; Ποιος είναι αυτός;" τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας επανέφερε και την υπόθεση των παρακολουθήσεων λέγοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει καταρρακώσει κάθε έννοια του Συντάγματος: "Μόνο το μισό πολιτικό σύστημα παρακολουθούσε, μόνο τους πολιτικούς του αντιπάλους παρακολουθούσε, τους Αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων παρακολουθούσε, το μισό υπουργικό του συμβούλιο". "Αλλά όλα αυτά δεν τα έκανε για κακό, τα έκανε από χόμπι" είπε στην συνέχεια ειρωνικά και πρόσθεσε "κάθε άνθρωπος έχει ένα χόμπι. 'Αλλοι πάνε για ψάρεμα, άλλοι κάνουν αθλητισμό, ο κ. Μητσοτάκης ήθελε να κάθεται στο γραφείο του να παρακολουθεί τους αντιπάλους του". Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ κατηγόρησε τον κ. Μητσοτάκη ότι έχει οδηγήσει την δημόσια ζωή του τόπου στον βούρκο: "Στον βούρκο των παρακολουθήσεων, της χειραγώγησης της Δικαιοσύνης, της καταστρατήγησης κάθε έννοιας του Συντάγματος".

Για τις πρόσφατες καταγγελίες του κ. Τζανερίκου, πρόσθεσε ότι "κανονικά θα έπρεπε να είχε επιληφθεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διότι εδώ μιλάμε για κακουργηματική πράξη" και άφησε αιχμές για τον κ. Ντογιάκο λέγοντας ότι στην υπόθεση των υποκλοπών "αντί να οδηγήσει στη Δικαιοσύνη αυτούς που έκαναν τις παρακολουθήσεις, έσπευδε να δημιουργήσει τείχος σε αυτούς που αποκάλυπταν την αλήθεια". "Δικαιοσύνη μάθετε" λένε οι γραφές, "γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές" επίσης λένε οι γραφές" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: "περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν". "Σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε και περιμένουμε είναι τη Δικαιοσύνη να την αποκαταστήσει με την ψήφο του ο Ελληνικός λαός. Διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε ούτε από τους γραμματείς, ούτε από τους φαρισαίους, ούτε από τους υποκριτές" τόνισε.

Στην συνέχεια ο Αλ. Τσίπρας παρέπεμψε στον μεγάλο σατιρικό ποιητή της Κεφαλλονιάς, Λασκαράτο, θυμίζοντας ότι είχε γράψει το εξής: "Ευχαριστώ τον Θεό που δεν με έκανε παλιάνθρωπο, αλλά μέμφομαι τον Θεό που με έβαλε να ζω με παλιανθρώπους" με τον κ. Τσίπρα να υπογραμμίζει "αντί να μεμφόμαστε τον Θεό, ας συνειδητοποιήσουμε την δύναμη της ψήφου μας, ότι έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τα πράγματα, να αλλάξουμε την ζωή μας".

Αναφερθείς στις εκλογές της 21ης Μαΐου ο κ. Τσίπρας είπε αρχικά ότι "αυτές οι εκλογές είναι οι πρώτες στον τόπο με την απλή αναλογική, δηλαδή με ισοτιμία της ψήφου" και σημείωσε ότι δεν είναι εκλογές διαμαρτυρίας. "Πρώτα και κύρια, είναι οι μόνες εκλογές" τόνισε ο Αλ. Τσίπρας και πρόσθεσε: "Μπορούμε και πρέπει να μην οδηγηθούμε σε διπλές, τριπλές, τετραπλές εκλογές, όπως θέλει ο κ. Μητσοτάκης".

"Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις ήταν αυτές που οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία. Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι συνήθως αλαζονικές κυβερνήσεις. Ο τόπος χρειάζεται κυβερνήσεις συνεργασίας πάνω σε μία προγραμματική βάση" σημείωσε στη συνέχεια και υπογράμμισε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στις εκλογές της απλής αναλογικής με μία προϋπόθεση: "Να έρθει πρώτος στις 21 του Μάη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ. Πρώτος και με διαφορά. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας".

Στο ερώτημα που τίθεται "και τι θα κάνετε αν εκλεγείτε;" απάντησε στην συνέχεια ο Αλ. Τσίπρας λέγοντας ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ είναι 4 πράγματα: "Αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, ένα δίκαιο αποτελεσματικό δημοκρατικό κράτος". Μιλώντας αρχικά για την αύξηση των μισθών και την ενίσχυση των εισοδημάτων ότι ο κ. Τσίπρας ότι η αύξηση μισθών θα γίνει, θεσπίζοντας στα 880 ευρώ τον κατώτατο μισθό, ξεπαγώνοντας τις τριετίες και δίνοντας την αύξηση που πρέπει 10%, για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια, στους δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ για τους συνταξιούχους, ενίσχυση του εισοδήματός τους, δίνοντας τα αναδρομικά που δικαιούνται και ξαναφέρνοντας την 13η σύνταξη που κατάργησε ο κ. Μητσοτάκης.

Για τη μείωση τιμών, ο κ. Τσίπρας είπε χαρακτηριστικά "θα κάνουμε αυτό που έκαναν πολλές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη" και συγκεκριμένα, μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα βασικής διατροφής - που έχουν σήμερα 14% πληθωρισμό - στον κατώτατο συντελεστή και για κάποια προϊόντα βασικής κατανάλωσης ακόμη και σε μηδενικό συντελεστή. "Για να σταματήσουμε την αισχροκέρδεια στα σούπερ μάρκετ και βεβαίως να σταματήσουμε αυτόν τον μηχανισμό αναδιανομής στους λίγους και ισχυρούς. Διότι 4 δισ. ευρώ έχουν αυξηθεί τα έσοδα του δημοσίου από την σπουδή τους να κρατούν υψηλό τον ΦΠΑ" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. "Θα κατεβάσουμε στα κατώτερα δυνατά επίπεδα που προβλέπει η Ε.Ε. τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, ταυτόχρονα ακυρώνοντας την καταβολή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο" πρόσθεσε, ενώ τόνισε και την σημασία εντατικών ελέγχων στην αγορά.

Σχετικά με τη ρύθμιση των χρεών, ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ απλώνεται σε δύο πυλώνες, με τον πρώτο να έχει να κάνει με την ονομαστική διαγραφή μέρους του χρέους της πανδημίας και 120 δόσεις, όπως έγινε για τα ασφαλιστικά ταμεία το 2018 και τον δεύτερο να έχει να κάνει με την πρόταση που παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα για την προστασία πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και αγροτικής γης. Στο σημείο αυτό, ο κ. Τσίπρας έκανε ξεχωριστή αναφορά στην Λούκα Κατσέλη, που όπως είπε "έχει ρίζες στην Κεφαλλονιά και έχει συνδέσει το όνομα της με την προστασία της πρώτης κατοικίας". Αναλύοντας το σχέδιο ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι είναι σχέδιο που "θα βάλει κανόνες στην λειτουργία των funds, που έρχονται να πάρουν την περιουσία των πολιτών για ένα κομμάτι ψωμί. Σχέδιο που προβλέπει μεγάλη διαγραφή της ονομαστικής αξίας του χρέους, διότι δεν είναι δίκαιο τα funds να αγοράζουν ένα δάνειο στο 30% της αξίας και να θέλουν να πάρουν πίσω το 90 και το 100%. Καταργώντας τον πτωχευτικό νόμο του κ. Μητσοτάκη, επαναφέρουμε την νομική προστασία και υποχρεώνουμε τα funds σε ρυθμίσεις και το κράτος επιδοτεί σημαντικό μέρος της δόσης, ώστε όχι μόνο οι αδύναμοι αλλά και η μεσαία τάξη να μπορέσει να ανταπεξέλθει, να ρυθμίσει χρέη, να κρατήσει την περιουσία της και να μπορέσει να μεταβιβάσει ένα ακίνητο στις επόμενες γενιές".

Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε στις πιο δύσκολες συνθήκες με χρέος να βγάλει την χώρα από τον βούρκο της χρεοκοπίας, στον οποίο δεν την είχε βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς άλλοι ήταν εκείνοι που την χρεοκόπησαν. "Ξεπλύναμε τα άπλυτα άλλων εμείς για τέσσερα χρόνια. Και βγάλαμε αυτή τη θηλιά από τον λαιμό του Ελληνικού λαού. Ρυθμίσαμε το χρέος, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και αφήσαμε 37 δισ. στα δημόσια ταμεία" είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: "Αν εμείς είχαμε την πολυτέλεια, αντί να μαζέψουμε χρήματα, να δαπανήσουμε 50 δισ. όπως ο κ. Μητσοτάκης θα είχαμε στηρίξει τον αδύναμο, θα το έβλεπε αυτό ο μικρομεσαίος, θα είχαμε φτιάξει νοσοκομεία, θα είχαμε δημιουργήσει δομές".

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Τσίπρας τόνισε: "Δεν ζητάμε άλλη μία ευκαιρία, μια δεύτερη ευκαιρία. Ζητάμε την πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσουμε με βάση το πρόγραμμά μας και όχι με βάση τις επιταγές της τρόικα. Ζητάμε οι πολίτες να μας κρίνουν με βάση την εντιμότητα μας, με βάση το πρόγραμμά μας και το σχέδιο μας".

Για ακόμη μία φορά ο Αλ. Τσίπρας κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη σε τηλεοπτική συζήτηση. "Μιλάει για συγκρίσεις ο κ. Μητσοτάκης" είπε και αναρωτήθηκε: "Γιατί δεν έρχεται να συζητήσουμε, αφού λέει ότι το δίλημμα είναι Τσίπρας ή Μητσοτάκης; Γιατί δεν έρχεται να κουβεντιάσουμε ήρεμα κι απλά για το μέλλον του τόπου, για το σχέδιο μας, για το πρόγραμμά μας, για τα πεπραγμένα μας, αλλά και για τους υποψήφιους μας, που έχει τους Καππάτους και τους υπουργούς των Τεμπών". "Εντάξει τους Πάτσηδες τους έβγαλε..." είπε ο κ. Τσίπρας δεικτικά.

Κλείνοντας την παρέμβασή του κ. Τσίπρας τόνισε ότι "αυτός ο τόπος αξίζει καλύτερα. Την Κυριακή έρχεται η Ανάσταση. Έρχεται και η πολιτική Ανάσταση, η κοινωνική Ανάσταση, η λαμπρή μέρα για τον τόπο μας θα είναι και η Κυριακή και η 21η του Μάη. Και ξέρουμε και μπορούμε να φέρουμε την αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος και έχει ανάγκη και το νησί σας".

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Η Κυβέρνησή μας δεν παζαρεύει με κανέναν την ηθική και πολιτική αρχή της ότι εγκληματικές οργανώσεις και καταδικασμένοι για συμμετοχή σε αυτές δεν μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός πραγματικότητας. Ας αφήσει ο κ. Τσίπρας, έστω για λίγο, τις θεωρίες συνομωσίας στην άκρη. Δεν συνάδουν και με το πνεύμα των Αγίων ημερών και με τις προσδοκίες της κοινωνίας. Εξάλλου, η Κέρκυρα, στην οποία επέλεξε να περάσει το Πάσχα, προσφέρεται για ένα χαρούμενο, λαμπερό και καθόλου «μαύρο» Πάσχα, παρά τα όσα διαλαλεί. Του το ευχόμαστε».

