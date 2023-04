Υγεία - Περιβάλλον

Τραγωδία στα Τέμπη: Εξιτήριο για τραυματία μετά από 44 ημέρες

Στο σπίτι της, με την οικογένειά της θα περάσει η νεαρή το Πάσχα, επιστρέφοντας από τον εφιάλτη του νοσοκομείου.

Εξιτήριο από το νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης, 44 ημέρες μετά το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, πήρε η Ανυσία Λιούρη και επέστρεψε στη θαλπωρή του σπιτιού της.

Η 26χρονη Ανυσία ήταν στο δεύτερο βαγόνι της μοιραίας αμαξοστοιχίας από Αθήνα για Θεσσαλονίκη και αρχικά νοσηλευόταν με πολλαπλά τραύματα και εγκαύματα, διασωληνωμένη και σε καταστολή στην Α' ΜΕΘ εγκαυμάτων.

Στα τέλη Μαρτίου βγήκε από τη ΜΕΘ και μεταφέρθηκε σε δωμάτιο έχοντας πλήρη διαύγεια και αντίληψη. Πλέον, η 26χρονη πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και θα περάσει τις ημέρες του Πάσχα με την οικογένειά της.

Ωστόσο, για το επόμενο διάστημα θα παρακολουθείται τακτικά από τους γιατρούς του νοσοκομείου «Παπανικολάου» η πορεία της υγείας της.

