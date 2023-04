Αθλητικά

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Είμαι 100% σίγουρη πως είναι ο άντρας μου είναι αθώος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σύζυγος του Μπόρις Κλέιμαν, Λία, τοποθετήθηκε για τις κατηγορίες που βαραίνουν τον άνδρα της, τονίζοντας ότι είναι αθώος.



Στο πλευρό του Μπόρις Κλέιμαν βρίσκεται η σύζυγος του, Λία, η οποία μίλησε στο ισραηλινό Sport5 και εξέφρασε τη σιγουριά της ότι ο άνδρας της δεν έχει βιάσει την ανήλικη Βελγίδα.

“Είμαι 100% σίγουρη πως ο Μπόρις είναι αθώος από κάθε έγκλημα”, δήλωσε η σύζυγος του πρώην τερματοφύλακα του Βόλου και μητέρα των τριών παιδιών του.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος του Κλέιμαν ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για βιασμό, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου και προμήθεια-κατοχή ναρκωτικών ουσιών προς ιδία χρήση.

Ο ίδιος το μεσημέρι της Μεγάλης Πέμπτης αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ.

Η δικογραφία

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη δικογραφία, ο καταγγελλόμενος βιασμός έλαβε χώρα σε μπαρ στο Κολωνάκι όπου βρίσκονταν το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας τόσο ο κατηγορούμενος όσο και η ανήλικη με συμμαθητές της που ήρθαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής. Σύμφωνα με την καταγγελία της μαθήτριας, ο ποδοσφαιριστής αν και η ίδια έδειξε πως δεν επιθυμεί την -με άσεμνο τρόπο- προσέγγιση του δεν πτοήθηκε προχωρώντας σε συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη.

Το περιστατικό φαίνεται να δημιούργησε ένταση μεταξύ των παιδιών και του φερόμενου δράστη, που βρισκόταν στο κατάστημα με συναθλητή του, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει επεισόδιο μεταξύ τους έξω από μπαρ ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης. Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Τμήμα, καθώς στο σημείο έφθασε η Αστυνομία. Εκεί το κορίτσι, που στο μεταξύ είχε φύγει από τον χώρο και ειδοποιήθηκε να πάει στην Αστυνομία, κατήγγειλε όσα προηγήθηκαν σε βάρος της υποβάλλοντας μήνυση κατά του τερματοφύλακα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία αφορούσε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκου, που εν προκειμένω είναι άνω των 15 ετών. Ωστόσο ο Εισαγγελέας αναβάθμισε την υπόθεση, θεωρώντας πως οι καταγγελλόμενες πράξεις συνιστούν βιασμό, αδίκημα που στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπεριέχει βία , αλλά την άρνηση του θύματος και πλέον τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 ετών.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Μετά τις εκλογές ενδεχόμενη συζήτηση με την Τουρκία - Εξελίξεις το 2023 για την ΑΟΖ με Αλβανία

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο