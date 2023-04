Life

Μέρι Κουάντ: Πέθανε η δημιουργός των μίνι

Ποια ήταν η σχεδιάστρια που εισήγαγε το μίνι στη μόδα. Οι διάσημοι πελάτες της.

Η βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Μέρι Κουάντ, η δημιουργός της μίνι φούστας, πέθανε σε ηλικία 93 ετών, ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Η Μέρι Κουάντ, κεντρικό πρόσωπο των Swinging Sixties, ήταν μία από τις γνωστότερες σχεδιάστριες μόδας του 20ού αιώνα και εξαιρετικά καινοτόμα, αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογενείας της.

Γεννημένη το 1930 στο Λονδίνο, άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ, το Bazaar, στο Τσέλσι το 1955, την εποχή που η συνοικία γνώριζε την μεγάλη της άνθηση. Το κατάστημα ρούχων και αξεσουάρ έγινε γρήγορα ο τόπος συνάντησης των Beatles ή των Rolling Stones, της Μπριζίτ Μπαρντό, της Οντρεϊ Χέμπορν.

Η Μέρι Κουάντ καθιέρωσε τα μίνι φορέματα και τις μίνι φούστες, σε απλές γραμμές και ζωηρά χρώματα. Αλλά οι γυναίκες τής οφείλουν επίσης το σορτς, τα hot-pants, τα πλαστικά αδιάβροχα, την αδιάβροχη μάσκαρα, τις κασετίνες του μακιγιάζ.

«Τα ρούχα μου κόλλαγαν στη μόδα των εφήβων, στην pop, στα μπαρ του εσπρέσο, στα κλαμπ της τζαζ», έγραφε στην πρώτη της αυτοβιογραφία «Quant by Quant» που κυκλοφόρησε το 1965.

