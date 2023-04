Κόσμος

Ναβάλνι: Δηλητηρίαση καταγγέλλει η δικηγόρος του

Οι καταγγελίες της δικηγόρου του Ναβάλνι και οι απαντήσεις του Κρεμλίνου.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι, ο πιο γνωστός αντιπολιτευόμενος πολιτικός της Ρωσίας, αντιμετωπίζει μια μυστηριώδη πάθηση ενώ βρίσκεται στη φυλακή, η οποία μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός δηλητηρίου βραδείας δράσης, καθώς το σωματικό του βάρος μειώθηκε κατά 8 κιλά μέσα σε περίπου δύο εβδομάδες, δήλωσε η εκπρόσωπός του.

Το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο κλήθηκε ασθενοφόρο στην αποικία κρατουμένων ύψιστης ασφαλείας IK-6 στο Μελέκοβο, σε απόσταση περίπου 250 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας, όπου κρατείται ο Ναβάλνι, όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του Κίρα Γιάρμις σε σύντομο βίντεο στο Twitter.

Η ίδια είπε ότι την Παρασκευή υπήρξε έξαρση μιας άγνωστης στομαχικής ενόχλησης και ότι οι γιατροί της φυλακής είχαν στο παρελθόν χορηγήσει ενέσιμο σκεύασμα, το οποίο αρνήθηκαν να ταυτοποιήσουν.

«Δεν αποκλείουμε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάζεται με αργό ρυθμό, δολοφονείται με αργό ρυθμό προκειμένου αυτό να συγκεντρώσει λιγότερη προσοχή», ανέφερε η Γιάρμις σε ανάρτησή της στο Twitter. «Κρατείται σε κελί τιμωρίας, με οξύ πόνο χωρίς ιατρική βοήθεια», δήλωσε.

Σε ερώτηση αναφορικά με τους ισχυρισμούς ότι ο Ναβάλνι μπορεί να δηλητηριάζεται με αργούς ρυθμούς, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι δεν παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του και ότι είναι θέμα της ομοσπονδιακής σωφρονιστικής υπηρεσίας.

Η σωφρονιστική υπηρεσία, που στο παρελθόν έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς ότι υπάλληλοί της έχουν κακομεταχειριστεί τον Νοβάλνι και έχει δηλώσει ότι ανέκαθεν του προσφερόταν ιατρική βοήθεια όταν ήταν ανάγκη, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο Ναβάλνι, που εκτίει συνολικές ποινές κάθειρξης 11,5 ετών για απάτη και περιφρόνηση του δικαστηρίου, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες αυτές έχουν στόχο να τον κάνουν να σιωπήσει, δήλωσε μέσω Twitter την Τρίτη ότι μεταφέρθηκε και πάλι στην απομόνωση και εξαναγκάστηκε να υπομείνει «ακραίες συνθήκες κόλασης».

Η Γιάρμις δήλωσε ότι ο Ναβάλνι υπέφερε από αντίστοιχο στομαχικό πόνο τον Ιανουάριο αφού του χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για την καταπολέμηση ιού και ότι και πάλι είχε χάσει πολύ βάρος.

Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι ανησυχεί πολύ για την επιδείνωση της υγείας του Ναβάλνι. Το Reuters δεν μπορούσε να διασταυρώσει την κατάσταση της υγείας του Ναβάλνι από ανεξάρτητη πηγή.

'Ο ΜΑΝΤΕΛΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ'

Ο Ναβάλνι είναι πρώην δικηγόρος που έγινε γνωστός πριν από μία και πλέον δεκαετία σατιρίζοντας την ελίτ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και διατυπώνοντας κατηγορίες για μεγάλης κλίμακας διαφθορά. Οι υποστηρικτές του Ναβάλνι τον χαρακτηρίζουν ρωσική εκδοχή του Νοτιοαφρικανού Νέλσον Μαντέλα, ο οποίος κάποια μέρα θα βγει από τη φυλακή για να ηγηθεί της χώρας.

Αντίθετα, οι ρωσικές αρχές βλέπουν τον ίδιο και τους υποστηρικτές του ως εξτρεμιστές, με δεσμούς με την αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών CIA με στόχο την αποσταθεροποίηση της Ρωσίας. Έχουν θέσει το κίνημά του εκτός νόμου, αναγκάζοντας πολλούς από τους υποστηρικτές του να διαφύγουν στο εξωτερικό.

Το 2020 ο Ναβάλνι επέζησε από προφανή απόπειρα δηλητηρίασής του κατά τη διάρκεια πτήσης στη Σιβηρία με νευροτοξικό παράγοντα, όπως αποκάλυψαν οι έλεγχοι δυτικών εργαστηριών. Ο Ναβάλνι κατηγόρησε το ρωσικό κράτος ότι προσπάθησε να τον δολοφονήσει, κάτι που η Μόσχα αρνείται. Ο ίδιος νοσηλεύθηκε στη Γερμανία για να αντιμετωπίσει τη δηλητηρίαση αυτή αλλά επέστρεψε εκούσια στη Ρωσία το 2021, όπου συνελήφθη μόλις έφθασε και φυλακίστηκε.

Η Γιάρμις δήλωσε ότι τα φάρμακα που εστάλησαν στη φυλακή του Ναβάλνι από τη μητέρα του δεν παραλήφθηκαν από τους φύλακες από το ταχυδρομείο και επιστράφηκαν.

Οι υποστηρικτές του πρέπει να τα βάζουν με τις αρχές της φυλακής κάθε φορά που ο Ναβάλνι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα λάβει κάποιου είδους θεραπεία, δήλωσε η εκπρόσωπός του.

«Η κακομεταχείριση της υγείας του Αλεξέι είναι συνήθης πρακτική στην υπ’ αριθμόν 6 αποικία (κρατουμένων). Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή (για να τον βοηθήσουμε) είναι να μιλάμε παντού για τον Αλεξέι», δήλωσε η Γιάρμις.

