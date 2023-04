Πολιτική

“Qatar Gate” – Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Δεν βρέθηκαν τα αποτυπώματά της στις δεσμίδες με τα χρήματα

Οι δηλώσεις του δικηγόρου της Εύας Καϊλή μετά τη δίωρη συνάντηση που είχε μαζί της εν αναμονή της αποφυλάκισής της.



«Αυτό που κρατάει την Εύα Καϊλή ψυχολογικά ισχυρή, είναι ότι έχει συνείδηση ότι είναι αθώα και ότι θα δώσει τη μάχη να αποδείξει αυτή την αθωότητά της». Αυτό δήλωσε ο δικηγόρος της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, λίγο μετά τη δίωρη συνάντηση που είχε μαζί της στις φυλακές του Χάρεν.

Ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι σήμερα ήταν η πρώτη φορά μετά από 4 μήνες που είδε την κ. Καϊλή σε μια «φυσιολογική ψυχική κατάσταση». «Μου θύμισε την παλιά Εύα Καϊλή», είπε, τονίζοντας ότι «πέρασε πολύ δύσκολα» και υπενθυμίζοντας τη δεκαεξάωρη απομόνωσή της στο αστυνομικό τμήμα.

«Η Εύα Καϊλή άντεξε και αυτό που την κρατάει ψυχολογικά ισχυρή είναι ότι έχει συνείδηση ότι είναι αθώα», ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία μέσα στη δικογραφία που θεμελιώνουν χωρίς καμία αμφιβολία ότι η κ. Καϊλή θα αθωωθεί. Σημείωσε, επίσης, ότι «σεβόμαστε τη μυστικότητα της προανάκρισης και γι' αυτό δεν διαρρέουμε στοιχεία της δικογραφίας».

Συνεχίζοντας, ο κ. Δημητρακόπουλος ανέφερε ότι από τα χρήματα και τα ευρήματα στην κατοικία της κ. Καϊλή και του συντρόφου της, αποδεικνύεται ότι δεν είχαν σχέση με την Εύα Καϊλή και δεν βρέθηκε κανένα δακτυλικό αποτύπωμά της σε καμία αυτοσχέδια δεσμίδα με χρήματα. «Υπάρχουν κι άλλα πολλά αποδεικτικά στοιχεία που θα αναδείξουμε στην ανάκριση», πρόσθεσε. Ανέφερε, επίσης, ότι η κ. Καϊλή είναι αποφασισμένη να βοηθήσει στην ανάκριση «σε ό,τι γνωρίζει και για όποιους γνωρίζει. Όλα θα τα καταθέσει».

«Ένα είναι βέβαιο ότι δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ αξιοποιώντας και εκμεταλλευόμενη την πολιτική της ιδιότητα».





Σύμφωνα με τον κ. Δημητρακόπουλο, η Εύα Καϊλή ονειρεύεται την ημέρα που θα ακούσει ότι είναι αθώα. Τότε μόνο θα μπορέσει να επιστρέψει στην Ελλάδα και να δει στα μάτια τους ανθρώπους που τόσα χρόνια την εμπιστεύτηκαν και την τίμησαν με την ψήφο τους. Αν δεν αθωωθεί δεν θα επιστρέψει στην Ελλάδα. «Όμως, τα στοιχεία που υπάρχουν με τα καινούρια που θα έχουμε τεκμηριώνουν την αθωότητά της», ανέφερε.

«Η Εύα Καϊλή περιμένει πώς και πώς να έρθει η ώρα που θα ανοίξει η πόρτα της φυλακής και θα μπορέσει να πάει στο σπίτι και να αγκαλιάσει το παιδί της», συνέχισε ο δικηγόρος της. Δεν είναι σε θέση να πει αν έχει βρεθεί ή πότε θα βρεθεί το ηλεκτρονικό βραχιολάκι, το οποίο μπορεί να βρεθεί μέσα σε μία με επτά μέρες. «Είναι ιερές οι ημέρες του Πάσχα για εμάς τους Έλληνες. Παρακάλεσα να κάνουν προσπάθεια να είναι με την οικογένειά της τις ημέρες του Πάσχα», ανέφερε ο κ. Δημητρακόπουλος.

Η κ. Καϊλή και ο σύντροφός της Φραντσέσκο Τζόρτζι που αποφυλακίστηκε τέλη Φεβρουαρίου και βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική παρακολούθηση, θα μένουν σε χωριστές κατοικίες και «αυτό είναι κάτι το οποίο ήθελε και η κ. Καϊλή», είπε ο δικηγόρος της.

Από τη στιγμή που είπε στο παιδί της η Εύα Καϊλή ότι θα επιστρέψει από «αυτό το ταξίδι», το παιδί όποτε ακούει αεροπλάνο τρέχει να βάλει τα ρούχα του ελπίζοντας ότι θα δει τη μητέρα του, σημείωσε τέλος ο κ. Δημητρακόπουλος, ο οποίος κατέληξε λέγοντας ότι «στόχος είναι να αποδειχθεί η αθωότητα της κ. Καϊλή» και πως τα όσα έχει πει ο φερόμενος ως εγκέφαλος της υπόθεσης, Αντόνιο Παντσέρι για εκείνη, είναι «χυδαία επιχειρήματα» για να σώσει την οικογένειά του και θα αποδειχθεί ότι δεν λέει αλήθεια.

