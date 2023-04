Κόσμος

Αυστραλία: Ισχυρός κυκλώνας πλήττει τη χώρα - Στα καταφύγια χιλιάδες άνθρωποι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωπη με τον σφοδρό τροπικό κυκλώνα Ilsa βρίσκεται η Αυστραλία ο οποίος εντάσσεται στην κατηγορία πέντε.

Αντιμέτωπη με τον σφοδρό τροπικό κυκλώνα Ilsa βρίσκεται η Αυστραλία ο οποίος εντάσσεται στην κατηγορία πέντε.

Στη χώρα έχει εκδοθεί κόκκινος συναγερμός με χιλιάδους ανθρώπους να αναζητούν καταφύγιο. Η καταιγίδα προβλέπεται να είναι η ισχυρότερη που έπληξε την περιοχή εδώ και 14 χρόνια.

Ο «πολύ καταστροφικός πυρήνας» της καταιγίδας θα φέρει «ακραίες» ριπές ανέμου έως και 315 χλμ/ώρα (195 μίλια/ώρα) σε τμήματα των περιοχών Κίμπερλι και Πιλμπάρα, δήλωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία (BOM).

«Υπάρχει κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές και τα σπίτια. Βρίσκεστε σε κίνδυνο και πρέπει να δράσετε άμεσα», δήλωσε το Τμήμα Πυροσβεστικής και Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης, όταν ο κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, τοπική ώρα.

Ο δήμαρχος του παραθαλάσσιου Πορτ Χέντλαντ, Πίτερ Κάρτερ, δήλωσε ότι έχουν δημιουργηθεί κέντρα εκκένωσης στην πόλη. Τα πλοία, που μεταφέρουν σιδηρομεταλλεύματα στο λιμάνι μετακινούνται σε ασφαλέστερα σημεία. Η εταιρεία εξόρυξης BHP είπε στο Reuters ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση

Περίπου 700 κάτοικοι από την απομακρυσμένη κοινότητα Bidyadanga εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Οι μετεωρολογικοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν επίσης για βροχή έως και 400 χιλιοστά (15,7 ίντσες) και ασυνήθιστη παλίρροια, με τον αντίκτυπο της καταιγίδας να είναι αισθητή σε μια περιοχή 600 χιλιομέτρων (370 μίλια) από το Πορτ Χέντλαντ μέχρι ακριβώς νότια του Μπρουμ.

Ο κυκλώνας Ilsa αναμένεται να είναι το ισχυρότερο σύστημα καταιγίδων που έπληξε τη βορειοδυτική Αυστραλία. Η τελευταία καταιγίδα κατηγορίας πέντε ήταν ο κυκλώνας Τζορτζ το 2007.

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: Μετά τις εκλογές ενδεχόμενη συζήτηση με την Τουρκία - Εξελίξεις το 2023 για την ΑΟΖ με Αλβανία

Μεγάλη Πέμπτη: Ο Μυστικός Δείπνος και η Σταύρωση

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αποφυλάκιση με “βραχιολάκι” και το παρασκήνιο