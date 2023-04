Υγεία - Περιβάλλον

Χανιά - Γηροκομείο: “Καταπέλτης” ο Εισαγγελέας για τους βασικούς κατηγορούμενους

Σε δίκη παραπέμπονται οι βασικοί κατηγορούμενοι για την υπόθεση του Γηροκομείου των Χανίων. Τα αδικήματα που τους βαραίνουν.

Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Κρήτης για 35 περιπτώσεις τροφίμων της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Χανίων προτείνει ο αρμόδιος εισαγγελέας Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, για τους επτά βασικούς κατηγορούμενους στην πολύκροτη υπόθεση του γηροκομείου Χανίων.

Ο εισαγγελικός λειτουργός στην πολυσέλιδη εισήγηση του (αριθμεί 180 σελίδες) προτείνει να καθίσουν στο εδώλιο με τις κατηγορίες, ανά περίπτωση, της διεύθυνσης, συγκρότησης, συμμετοχής και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και δη με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελούμενης με πράξεις και με παραλείψεις κατά συρροή, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία στο πλαίσιο συσταθείσας εγκληματικής οργάνωσης.

Ο εισαγγελέας αναφέρεται σε συνολικά 35 πρόσωπα ηλικιωμένων, ενώ ζητά την απαλλαγή των κατηγορουμένων για δύο περιπτώσεις και τη μετατροπή της κατηγορίας σε μία τρίτη περίπτωση για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου.

Κατά την κρίση του εισαγγελικού λειτουργού προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις και σοβαρότατες ενδείξεις ενοχής σε βάρος των «7» και εν προκειμένω για: διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης σε βάρος της 67χρονης που φέρεται στην πραγματικότητα ως κύρια υπεύθυνη λειτουργίας και διαχειρίστρια όλων των ζητημάτων που αφορούσαν τη δομή, της συγκρότησης σε ό,τι αφορά στην 67χρονη, την 44χρονη κόρη της και τον γενικό γιατρό, της ένταξης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση για όλους τους κατηγορούμενους.

Ως βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται: μητέρα και κόρη, ιδιοκτήτες της δομής, ένας γενικός γιατρός και ένας ψυχίατρος (και οι τέσσερις βρίσκονται στη φυλακή ως υπόδικοι), και τρεις ακόμα εργαζόμενοι, οι οποίοι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για έναν εργαζόμενο, συγγενή των ιδιοκτητών, ο οποίος είχε χρέη γραμματειακής υποστήριξης στη δομή και ενίοτε εκτελούσε και νοσηλευτικές εργασίες, όπως αναφέρεται, και δύο ακόμα άτομα που ανήκαν στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Τα αδικήματα που αποδίδονται στους κατηγορούμενους αφορούν χρονικά την περίοδο από τον Μάιο του 2009 έως τον Μάιο του 2021.

Πολύ συνοπτικά, ο εισαγγελικός λειτουργός αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι κατηγορούμενοι:

παρέλειπαν να χορηγούν την κατάλληλη τροφή, ποιοτικά και ποσοτικά, στους ηλικιωμένους

παρέλειπαν να χορηγούν τη δέουσα ενυδάτωση και η χορήγηση υγρών ήταν ελλιπής έως ανύπαρκτη και επικίνδυνη για την υγεία των τροφίμων,

παρέλειπαν να χορηγούν τα απαραίτητα αναλώσιμα για την καθαριότητα και την υγιεινή τους

προέβαιναν σε «χημική καθήλωση» των τροφίμων μετά την εισαγωγή τους στη δομή προκειμένου να αδρανοποιούνται με αποτέλεσμα να χάνουν σταδιακά την επαφή τους με το περιβάλλον, να είναι μονίμως ληθαργικοί και καθηλωμένοι σε καρέκλες και αναπηρικά αμαξίδια

προέβαιναν σε «τεχνητή καθήλωση» μέσω της τοποθέτησης ιατρικών συσκευών για την παροχεύτευση τροφής και ουροκαθετήρων για την ούρηση, αν και δεν χρειάζονταν ιατρικώς

παρέλειπαν συστηματικά τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία,

εκδήλωναν σταθερά απάνθρωπη και εξευτελιστική συμπεριφορά.

Ο εισαγγελικός λειτουργός σημειώνει ακόμα ότι πέραν των θανάτων των ηλικιωμένων που απαριθμούνται διεξοδικά, συνεπεία πράξεων και παραλείψεων συνδυαστικά ή μεμονωμένα των κατηγορουμένων, σε μερικές περιπτώσεις δεν επήλθε εν τέλει ο θάνατος των τροφίμων ηλικιωμένων της Μονάδας γιατί εν τέλει απετράπη, πλην όμως για λόγους ανεξάρτητους της θέλησης των κατηγορουμένων, αλλά από εξωτερικά αίτια.

Πηγή: cretalive.gr

