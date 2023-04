Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 10χρονου

Πότε και πού χάθηκαν τα ίχνη του 10χρονου. Τι αναφέρει η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημλανει για την εξαφάνιση 10χρονου από τα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

Στις 12/04/2023, εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα, ο Αλαγουάντ (επ) Γιέχα (ον), με καταγωγή από τη Συρία. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του, σήμερα στις 13/04/2023 και άμεσα προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Ο Αλαγουάντ (επ) Γιέχα (ον) έχει ύψος 1,25 εκ. και κανονικό βάρος. Φορούσε μπλε φούτερ, μπλε τζιν, μαύρα αθλητικά παπούτσια και μαύρο καπέλο.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση

