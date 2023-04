Αθλητικά

Κολωνάκι - βιασμός ανήλικης: Η πρώτη ανάρτηση του ποδοσφαιριστή

Σε ανάρτηση στα social media προχώρησε ο πρώην τερματοφύλακας του Βόλου, Μπόρις Κλέιμαν.

Ο 32χρονος οδηγήθηκε σήμερα (13/4) ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία, μεταξύ άλλων, του βιασμού, μετά την καταγγελία 17χρονης από το Βέλγιο ότι τη βίασε σε μπαρ του Κολωνακίου, ενώ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 20.000 ευρώ.

Μέσω της ανάρτησής του, ο Κλέιμαν, μεταξύ άλλων, υποστηρίζει πως οι κατηγορίες εις βάρος του είναι ψευδείς.

Αναλυτικά όσα αναφέρει στην ανάρτησή του ο Μπόρις Κλέιμαν:



«Οι κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος μου είναι εντελώς ψευδείς και αβάσιμες. Έχω συνεργαστεί πλήρως με τις ελληνικές Αρχές και είμαι βέβαιος ότι η επιμελής εργασία τους θα φέρει την αλήθεια στο φως. Ζητώ ευγενικά από τα μέσα ενημέρωσης να είναι προσεκτικά στις αναφορές τους και να αποφύγουν να βλάψουν περαιτέρω τη φήμη μου και να αυξήσουν τον πόνο που έχει προκληθεί στα μικρά παιδιά μου και στην αγαπημένη μου σύζυγο. Σε όλη μου τη ζωή ως επαγγελματίας αθλητής, γιος, πατέρας και σύζυγος, έχω σεβαστεί κάθε συνάνθρωπο και ιδιαίτερα κάθε γυναίκα σε όλο τον κόσμο.

Σας ευχαριστώ, Μπόρις Κλέιμαν».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Boris Kleyman (@boris_kl)

