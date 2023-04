Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός “ταρακούνησε” Ζάκυνθο και Ηλεία

Αναστάτωση την νύχτα για τους κατοίκους. Που εντοπίζεται το επίκεντρο του σεισμού.



Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή περί τις 00:25 σε περιοχές της Ηλείας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζακύνθου. Το εστιακό βάθος προσδιορίστηκε στα 27 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν στον θαλάσσιο χώρο 13 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Γαστούνης Ηλείας.

