Αθλητικά

Europa League: Ζωντανή η Σεβίλλη, πρώτο βήμα η Γιουβέντους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η τύχη ήταν με το μέρος της Σεβίλλης στο «Όλντ Τράφορντ», η Σεν Ζιλουάζ απέδειξε ότι δεν είναι τυχαία στους προημιτελικούς, ενώ η Γιουβέντους πήρε «καθαρό» σκορ πρόκρισης.



Η τύχη ήταν με το μέρος της Σεβίλλης στο «Όλντ Τράφορντ» (από 2-0, 2-2 με την Γιουνάιτεντ), η Σεν Ζιλουάζ απέδειξε ότι δεν έχει φτάσει διόλου τυχαία στους προημιτελικούς (1-1 εκτός με τη Λεβερκούζεν), ενώ η Γιουβέντους ήταν η μοναδική ομάδα στα τρία πρώτα ματς της 8άδας του Europa League που πήρε «καθαρό» σκορ πρόκρισης (1-0 τη Σπόρτινγκ).

Για 84 λεπτά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδειχνε ότι μετά τις Μπαρτσελόνα και Μπέτις ήταν έτοιμη να «καθαρίσει» από το πρώτο κιόλας ματς την τρίτη ισπανική ομάδα που βρέθηκε στο δρόμο της, τη Σεβίλλη. Το σκορ έξι λεπτά πριν το 90΄ «έγραφε» 2-0 υπέρ των «μπέμπηδων», αλλά οι Ανδαλουσιάνοι δικαιώθηκαν για την επιμονή τους κι έχοντας περίσσια την τύχη με το μέρος τους, έφυγαν με το τελικό 2-2 από το «σπίτι» των «κόκκινων διαβόλων».

Για να συμβεί αυτό χρειάστηκαν δύο αυτογκόλ! Το πρώτο στο 84΄ από τον Μαλάσια (από γύρισμα του Νάβας η μπάλα βρήκε πρώτα στον αριστερό μπακ των «μπέμπηδων» και μετά στο πόδι του Ντε Χέα) και το δεύτερο στο 90΄+2, όταν μετά από κεφαλιά του Εν Νεσίρι η μπάλα χτύπησε στον Μαγκουάιρ, άλλαξε εντελώς πορεία και κατέληξε στα δίχτυα του Ντε Χέα. Η πολυνίκης του θεσμού (5 τρόπαια) με αυτό τον τρόπο έμεινε «ζωντανή» για την πρόκριση, την οποία θα έχει την ευκαιρία να πάρει μπροστά στο κοινό της σε μία εβδομάδα.

Η Γιουβέντους γνωρίζει πολύ καλά ότι η μοναδική της διέξοδος για να παίξει στο Champions League της επόμενης περιόδου, μετά την αφαίρεση βαθμών που της επιβλήθηκε στο πρωτάθλημα από την ιταλική λίγκα, είναι να κατακτήσει το Europa League.

Στη βραδιά που «σημαδεύτηκε» από την αναγκαστική αλλαγή του Πολωνού γκολκίπερ της, Βότσιεχ Στσέζνι, στο 44΄, λόγω των ενοχλήσεων που ένιωσε ξαφνικά στο στήθος του, η «Βέκια Σινιόρα» επικράτησε 1-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Τορίνο και την ερχόμενη Πέμπτη θα έχει τον πρώτο λόγο στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί στην πορτογαλική πρωτεύουσα.

Με το «παρθενικό» του γκολ στην Ευρώπη, στο 73ο λεπτό από προσπάθεια του Βλάχοβιτς, ήρθε το 1-0, σκορ που έμεινε έως το φινάλε της αναμέτρησης.

Ικανή για να κάνει το 2Χ2 απέναντι σε γερμανική ομάδα έδειξε πως είναι η Σεν Ζιλουάζ. Οι Βέλγοι στην επιστροφή τους σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από 58 χρόνια πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία και μετά την Ουνιόν Βερολίνου (3-3, 3-0) έκαναν ένα σημαντικό βήμα για να προκριθούν στους ημιτελικούς με το 1-1 στη «Μπάι Αρένα» επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Το γκολ του Μπονιφάτσε στο ξεκίνημα του β΄ μέρους έδωσε το προβάδισμα στην 2η της κατάταξης της Jupiler League, αλλά ο Βιρτς «έσωσε την παρτίδα» για τις «ασπιρίνες» στο 83΄ και, πλέον, τα πάντα θα κριθούν επί βελγικού εδάφους την ερχόμενη Πέμπτη (20/04).

Η Λεβερκούζεν... κάτι παθαίνει όταν φτάνει σε προημιτελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης, καθώς μετρά τρεις απανωτούς αποκλεισμούς και θα προσπαθήσει ν΄ αποφύγει τον τέταρτο στις 20/04.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων της προημιτελικής φάσης του Europa League:

Φέγενορντ (Ολλανδία)-Ρόμα (Ιταλία) 1-0 / (54΄ Βίφερ)

Μάντσεστερ Γ. (Αγγλία)-Σεβίλη (Ισπανία) 2-2 / (15΄, 21΄ Σάμπιτσερ - 85΄αυτ. Μαλάσια, 90΄+2 αυτ. Μαγκουάιρ))

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λ. (Πορτογαλία) 1-0 / (73΄ Γκάτι)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Σεντ Ζιλουάζ (Βέλγιο) 1-1 / (83΄ Βιρτς - 51΄ Μπονιφάτσε)

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 20 Απριλίου.

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (11 & 18 Μαΐου)

Γιουβέντους ή Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Σεβίλη

Φέγενορντ ή Ρόμα-Λεβεκούζεν ή Σεντ Ζιλουάζ

Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 31 Μαΐου στη Βουδαπέστη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Η Εύα Καϊλή εκτός φυλακής - Οι περιοριστικοί όροι

Missing alert για την εξαφάνιση 15χρονης

Μεγάλη Παρασκευή - Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και σκόνη